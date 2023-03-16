Un pòdcast d'entrevistes i conversa literària guanya el 25è. Premi LletraLecturistes ha rebut la distinció al millor projecte digital de promoció de la lectura i la literatura catalana en la nit dels Premis Literaris de Girona
Lecturistes, una sèrie de deu entrevistes que pretén promoure i donar a conèixer espais i projectes literaris de fora de l'àrea metropolitana, ha guanyat el Premi Lletra 2025, que enguany celebra la 25a. edició. Darrere del projecte guanyador, hi ha Laia Bonjoch Gassol i Sergi Purcet Gregori, més coneguts a les xarxes socials com @elsbookhunters. La rectora de la UOC, Àngels Fitó, els ha lliurat el Premi Lletra 2025 en el marc de l'acte dels Premis Literaris de Girona, convocats anualment per la Fundació Prudenci Bertrana. L'acte de lliurament de premis ha tingut lloc a l'Auditori de Girona aquest dimarts, 16 de setembre, al vespre.
El jurat del Premi Lletra 2025 ha decidit distingir per unanimitat el projecte Lecturistes, una proposta que preveu dur a terme deu entrevistes a llibreters i bibliotecaris, amb la possible participació d'altres professionals de la cadena del llibre vinculats a diverses zones del territori català, que es difondran a través de les plataformes del pòdcast Llibres, i punt!
El jurat destaca la dimensió territorial del projecte, el format —que combina entrevista i conversa amb persones expertes de l'àmbit—, i la solidesa de la proposta.
Com neix?
Bonjoch i Purcet expliquen que el projecte premiat va néixer "fugint del barcelonacentrisme que sovint monopolitza l'activitat cultural literària del país", i amb la voluntat de promoure i donar a conèixer espais i projectes literaris de fora de l'àrea metropolitana.
Lecturistes és fruit d'un altre pòdcast d'entrevistes i tertúlia d'@elsbookhunters, titulat Llibres, i punt! Es tracta d'un espai que "divulga i reivindica la feina de diferents perfils del sector literari català: autors, editors, traductors, correctors, i també els que rebem l'esforç col·lectiu de tot l'engranatge (els lectors)", diuen els premiats.
Quins objectius té?
A més de promoure i visibilitzar iniciatives i espais i literaris de fora de l'àrea metropolitana, Lecturistes també vol reivindicar la bibliodiversitat (entesa com l'accés a una extensa diversitat temàtica i literària d'obres a través de biblioteques i llibreries) i la fidelització del lector de les llibreries independents, així com defensar les biblioteques com a equipaments culturals de cohesió social, fomentar el consum de literatura en català, fer créixer la comunitat de pòdcasts literaris en català, i ampliar l'oferta d'actes culturals literaris.
A qui s'adreça?
El pòdcast és apte per a totes les edats, tot i que va dirigit a un públic eminentment adult. La varietat de temàtiques i el to distès el fan atractiu per a un públic interessat per la lectura, sense necessitat que tingui cap formació específica ni cap bagatge lector determinat. Les entrevistes s'enregistraran en format àudio i vídeo, i es distribuiran a través de les plataformes on s'allotja el pòdcast Llibres, i punt! (Spotify, Ivoox i Apple Podcast, principalment), que ja suma més de 850 subscriptors. El fet de disposar d'una audiència consolidada i de múltiples xarxes socials com a plataformes de distribució "permet arribar a un públic més ampli", expliquen Bonjoch i Purcet.
Experiència prèvia
Bonjoch i Purcet acumulen més de cinc anys d'experiència en la divulgació de la literatura i del català a internet de manera autogestionada: gestió de xarxes socials, enregistrament de pòdcasts, guionatge, i muntatge d'àudio i vídeo. Durant aquest temps, han generat continguts diversos i entrevistes en diferents formats (pòdcast i vídeo).
25è. Premi Lletra
El Premi Lletra és un guardó convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i la Universitat Oberta de Catalunya per promoure la lectura en català i l'ensenyament i l'aprenentatge de la literatura catalana mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Anualment, proposa un repte i premia la millor proposta presentada amb una aportació econòmica de 4.000 euros que inclou una residència virtual a la UOC destinada al desenvolupament del projecte. El magazín Catorze, el digital cultural Núvol i el projecte LiteraCura't són alguns dels guanyadors d'edicions anteriors d’aquest guardó.
Enguany, per celebrar el 25è. aniversari del premi, la Fundació Prudenci Bertrana i la UOC han organitzat la taula rodona "Les tecnologies reconfiguren l'experiència literària?", que tindrà lloc el 22 de setembre a les 18 h al Centre Cultural La Mercè de Girona. Josep M. Fonolleras, escriptor i membre del jurat del Premi Lletra, moderarà la taula d'intervencions, en què participaran Genís Roca, expert en innovació tecnològica i cultura digital; Glòria Bordons, directora d'Espais Escrits; Maria Lacueva, responsable de la residència del Premi Lletra de la UOC; Jaume Subirana, artífex inicial del Premi Lletra, i Anna Riera, guanyadora del Premi Lletra 2018 amb el projecte Llums, càmera, poesia!, i professora de la UOC.