Fa uns mesos, la Fundació Prudenci Bertrana i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) plantejaven un nou repte per al 24è Premi Lletra : com podem contribuir a millorar el benestar emocional d'infants o joves amb la literatura i la lectura en català. El projecte que hi ha sabut donar una millor resposta segons el jurat és LiteraCura'T, un pòdcast de píndoles literàries. El Premi Lletra 2024 ha estat lliurat per Manel Jiménez, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC, a les escriptores i professores de llengua i literatura Raquel Casas i Lídia Gàzquez en el marc de l'acte dels Premis Literaris de Girona, celebrat a l'Auditori de Girona el dimarts 17 de setembre al vespre.

En paraules de les professores que hi ha al darrere del projecte premiat, "la literatura pot servir com a refugi, com a mirall i com a guia per millorar el benestar emocional d'infants i joves". Per això, han creat LiteraCura'T, un pòdcast literari que reflecteix "el poder transformador de la literatura en la salut emocional d'aquest grup de població".

A través dels relats compartits, un full de ruta literari i la creació d'una comunitat, "desitgem que el projecte serveixi de refugi emocional i d'eina per al desenvolupament personal". Amb cada episodi, "aspirem a acompanyar els nostres oients en un viatge cap a un benestar emocional més profund i animar-los a obrir un llibre i explorar l'enorme univers de les paraules que guareixen", conclouen Casas i Gàzquez.

Veredicte del jurat

El jurat ha destacat "la claredat i la justificació" del projecte, el "vincle estret amb el repte" plantejat enguany —com podem contribuir a millorar el benestar emocional d'infants o joves amb la literatura i la lectura en català—, "la idoneïtat del format digital" (pòdcast/videopòdcast) i "l'experiència de les persones" que l'han presentat.

També ha volgut remarcar la qualitat de la candidatura finalista presentada per l'Institut Manolo Hugué, de Caldes de Montbui, amb el títol Intel·ligència artificial, jardins literaris.

Enguany formen el jurat Montse Ayats, responsable del Pla Nacional del Llibre i la Lectura de Catalunya; Neus Castellano, bibliotecària de la Biblioteca Gabriel García Márquez; Narcís Figueras, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC; Josep Maria Fonalleras, de la Fundació Prudenci Bertrana i la Universitat de Girona; Carlota Rubio, periodista de "Quadern" d'El País, i Lluís Rius, director de Cultura de la UOC, com a secretari.

24è Premi Lletra

El Premi Lletra és un premi convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i la Universitat Oberta de Catalunya per promoure la lectura en català i l'ensenyament i l'aprenentatge de la literatura catalana mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Anualment, proposa un repte i premia la millor proposta presentada amb una aportació econòmica de 4.000 euros que inclou una residència virtual a la UOC destinada al desenvolupament del projecte.

El magazín Catorze i el projecte Núvol són alguns dels guanyadors d'edicions anteriors del Premi Lletra.