El premi Lletra 2023 va plantejar una pregunta-repte: "Com podem, des de les biblioteques, impulsar el gust per la lectura i l'interès per la literatura reforçant alhora els vincles entre la comunitat local i les TIC?" La Marta Michans, que representa un col·lectiu de músics i educadors, va respondre amb Curacontes, un programa de contacontes musicats per a nenes i nens en procés de malaltia de llarga durada. Serà un grup d'adolescents, prèviament format per aquests professionals, l'encarregat de crear i explicar aquests contes que fomentin el gust per la lectura dels infants i en millorin el benestar. El premi rebrà una aportació econòmica de 4.000 euros i una residència virtual a la UOC de sis mesos.

El jurat del premi Lletra 2023 va reconèixer "l'ambició d'aquesta proposta centrada en les persones i amb vocació de transformació social, la solidesa de l'equip de treball i la innovació d'una idea pionera" atorgant-li el premi d'aquesta edició. Així mateix, el jurat recomana a aquest equip "explorar totes les potencialitats digitals" que ofereix la seva proposta, ja que les TIC són una eina imprescindible que el projecte ha de fer servir de manera creativa.

Curacontes connecta biblioteques, centres hospitalaris i el sistema educatiu i cultural, a més de crear un entorn on els adolescents es converteixen en mediadors de lectura amb l'ajut de professionals.

Per això, com explica l'equip, "utilitzem els contes disponibles a les biblioteques com a base de la preparació i la creació de contes per part dels adolescents. Realitzem sessions de contacontes per a infants en procés de malaltia, a través del treball cooperatiu entre l'equip, el grup d'adolescents i la biblioteca. En les sessions s'estableix una relació personal entre nens, adolescents i equip, i es crea un espai lliure per a les famílies". Posteriorment, s'analitzarà l'impacte d'aquestes sessions seguint el mètode de recerca científic i es crearan i es donaran audiocontes musicals als fons digitals de les biblioteques i als hospitals.

Per fer-ho, treballen amb diferents metodologies, com el paisatge sonor, del pedagog Murray Schafer; la improvisació musical, de John Paynter, o The Empathy Box. Les activitats pedagògiques han estat validades per Ashoka i la Fundació Robert Bosch.

Els objectius d'aquest col·lectiu són "promoure el gust per la lectura i la literatura en l'adolescència i la infància; fomentar el rol de les biblioteques com a espais culturals digitals de lectura i benestar, i connectar la xarxa de biblioteques locals amb les hospitalàries". Així mateix, es vol millorar la qualitat de vida de les famílies en procés de malaltia o ampliar el fons bibliotecari a través de la creació d'audiocontes musicals que puguin servir per reduir l'ansietat de les persones hospitalitzades en la vida diària i, especialment, les ressonàncies magnètiques (amb auriculars especialitzats).