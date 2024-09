Zaida Vázquez, artista multidisciplinaria

Zaida Vázquez es una artista multidisciplinaria formada en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): es alumni del grado de Diseño y Creación Digitales y actualmente está estudiando el máster universitario de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca. Reconocida en varias ocasiones por sus logros en certámenes fotográficos, es también la autora de la lámina institucional de la UOC llamada Florece. Desde el 1 de julio y hasta el 25 de octubre en el campus de la UOC, expone "No mires, observa", una iniciativa del Área de Cultura de la universidad. En la muestra, la artista juega con la fotografía y la realidad aumentada, dando movimiento a los retratos gracias al uso de la tecnología. Según explica en esta entrevista, esta exposición le ha supuesto una "terapia emocional" en un momento personal en que la vida la obligó a parar. Se trata de la primera exposición de una alumni de la Universitat Oberta de Catalunya en el Campus de Poblenou de Barcelona, que también se puede visitar en línea. La universidad quiere promover y dar visibilidad a los trabajos y las expresiones artísticas que hacen sus graduados y graduadas.

¿De qué trata la exposición "No mires, observa"? ¿Por qué has elegido este título?

Esta exposición es un proyecto muy personal que ha sido una catarsis para mí. En un periodo de autoconocimiento e introspección, empecé a hacerme autorretratos para expresarme a través de imágenes. Pasados unos años, me di cuenta de que tenían una coherencia y decidí hacer el proyecto para explicar una historia.

Realmente son dos exposiciones: por un lado, una exposición física en blanco y negro; por el otro, una exposición digital, en la que las obras cobran vida y se llenan de color cuando las enfocas con un teléfono inteligente gracias a la realidad aumentada. De este modo, he querido expresar que puede haber color más allá del blanco y negro.

El título de la exposición hace referencia a la idea de no mirar simplemente las imágenes, sino de adentrarse en ellas y reflexionar sobre su significado a través de la observación. La intención es crear una experiencia que transcienda el hecho meramente visual y que conecte con la persona a un nivel más profundo. Las imágenes son conceptuales y están abiertas a interpretaciones; me parece interesante que cada persona las pueda interpretar según sus propias vivencias y las haga suyas.

También eres la autora de la lámina institucional de la UOC llamada "Florece". ¿Cómo se debe interpretar esta obra?

La obra "Florece" consta de dos partes: si vemos la parte física, vemos el autorretrato en blanco y negro y vemos una especie de máscara, podríamos decir que es una máscara emocional. Con la realidad aumentada se llena de color y de vida, entonces la máscara desaparece y, además, aparece un colibrí; ningún elemento está añadido al azar. Escojo el colibrí porque se considera mágico y es portador de nuevos mensajes, varias culturas, y, además, cuando vuela, con las alas dibuja un infinito. En resumen, "Florece" es hablar de la transformación personal y del crecimiento, valores que van muy de acuerdo con la UOC.

¿Qué aporta a tu obra la combinación de la fotografía con la tecnología inmersiva?

La combinación de tecnologías lo que hace es ampliar la narrativa. Yo ya venía con la base de fotografía, era fotógrafa, y a medida que me he ido formando he ido añadiendo capas: con la ilustración y el vídeo para finalizar con la realidad aumentada. La realidad aumentada me ha permitido ampliar todo, dar un giro a la obra y darle un nuevo significado.

¿Qué significa para ti exponer tu obra en la UOC?

Es como si cerrara un ciclo. Empecé formándome aquí y, después de toda esta trayectoria y de las exposiciones que ya he llevado a cabo, para mí significa empezar un nuevo ciclo, y lo empiezo totalmente transformada. También es curioso pensar que el lema de la UOC es "formar, transformar", y yo me siento muy identificada con él, porque es lo que me ha pasado a mí: gracias a la formación he podido expresarme por fin y sacar las cosas que tenía dentro, canalizar mi dolor, y esto me ha transformado.

Tu proyecto nos muestra fotografías de otro modo. ¿Crees que la fotografía como medio está obsoleta?

Desde mi punto de vista, dentro del ámbito artístico, la fotografía como medio no está obsoleta ni mucho menos. En mi opinión, todos los medios tienen su lugar dentro del mundo del arte, y la fotografía es una herramienta excepcional para expresar sentimientos. El surgimiento de los nuevos medios digitales y la tecnología no hace nada más que ampliar las posibilidades creativas. Creo que los tenemos que utilizar para explorar y experimentar como una herramienta más.

En esta pregunta, es interesante pensar en la aparición de la fotografía y cómo en un momento dado se consideró que sería el fin de la pintura, pero al final las dos disciplinas han convivido y se han enriquecido mutuamente. La fotografía ha permitido explorar nuevas posibilidades y ha abierto la puerta a nuevos campos como el cine, pero la pintura continúa siendo una forma de expresión artística muy valorada.

En mi obra, he utilizado una combinación de diferentes medios porque, desde mi visión, la historia que quería explicar encajaba con el uso de distintas herramientas y porque he adquirido las habilidades necesarias para hacerlo. Cada medio tiene su propia forma de expresión y su propio lenguaje, las posibilidades son infinitas, y cada artista tiene que elegir el medio que se adapte mejor a su visión creativa.

¿Por qué has elegido el medio digital y la tecnología para mostrar tu obra?

El medio digital y la tecnología son una parte complementaria de mi obra y mi proceso creativo. En mi proyecto, he utilizado estos medios para que las fotografías fueran más allá de su estado estático, y he añadido capas de dinamismo, necesario para dar este paso simbólico del blanco y negro a la vida en color.

El uso de la realidad aumentada me ha permitido experimentar con nuevas formas de interacción entre el espectador y la obra, lo que ha hecho que la experiencia fuera más inmersiva e interactiva. De este modo se ha convertido en una exposición que atrae un público muy amplio.

¿Cómo te ha ayudado la UOC a llevar a cabo este proyecto?

El modelo de estudios de la UOC ha sido fundamental para el desarrollo de mi obra. Las asignaturas impartidas en el grado de Diseño y Creación Digitales y en el máster universitario de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca de la UOC me han proporcionado una base sólida en conceptos clave como la psicología del color, las técnicas de creatividad, la animación, la semiótica, la cultura visual, la tipografía, el relato de marca y la composición. Además, materias como la producción gráfica y digital me han enseñado a utilizar programas de edición y a desarrollar archivos de impresión. Incluso asignaturas aparentemente no relacionadas, como la de desarrollo de marca, han sido una gran ayuda para establecer una coherencia estética y un lenguaje adecuado para el proyecto. Sin duda, todo es enriquecedor. También he explorado temas emergentes en el mundo del diseño, como la inteligencia artificial y la realidad aumentada, gracias a la asignatura de Tendencias de diseño y a mi propia investigación posterior. En resumen, la UOC me ha ofrecido una formación integral y multidisciplinaria que ha sido crucial en el desarrollo de mi proyecto.

¿Qué te impulsó a estudiar en la UOC y, en concreto, el grado de Diseño y Creación Digitales?

Elegí la UOC porque es una universidad de prestigio en el mundo de la educación y su modelo de estudio es muy valorado en el sector. Me interesó el grado de Diseño y Creación Digitales porque siempre me había llamado la atención el lenguaje visual y la capacidad de transmitir mensajes. Gracias a esto, he adquirido los conocimientos necesarios para sacar adelante mi proyecto, incorporando diferentes medios y tecnologías. Además, la flexibilidad de los estudios me permitió adaptar los horarios a mi situación personal. Estoy muy satisfecha con la elección y me continuaré formando en la UOC con continuidad.

La exposición se puede visitar de manera virtual siguiendo las siguientes instrucciones: el primer paso es acceder con el ordenador en el enlace (www.peopleartfactory.com/g/QaRpTPtcFe8Du57YIReJ); el segundo paso es descargar la aplicación móvil Artitive, y el tercer paso es acercar el móvil a las imágenes, encuadrándolas para que se produzca la transformación.ó.