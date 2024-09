Zaida Vázquez, artista multidisciplinària

Zaida Vázquez és una artista multidisciplinària formada a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): és alumni del grau de Disseny i Creació Digitals i actualment estudia el màster universitari de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca. Reconeguda en diverses ocasions pels seus assoliments en certàmens fotogràfics, és també l'autora de la làmina institucional de la UOC anomenada Florece. Des de l'1 de juliol i fins al 25 d'octubre, al campus de la UOC, exposa "No miris, observa", una iniciativa de l'Àrea de Cultura de la Universitat. A la mostra, l'artista juga amb la fotografia i la realitat augmentada, donant moviment als retrats gràcies a l'ús de la tecnologia. Segons explica en aquesta entrevista, aquesta exposició li ha suposat una "teràpia emocional" en un moment personal en què la vida va obligar-la a aturar-se. Es tracta de la primera exposició d'una alumni de la Universitat Oberta de Catalunya al Campus del Poblenou de Barcelona, que també es pot visitar en línia. La Universitat vol promoure i donar visibilitat als treballs i les expressions artístiques que fan els seus graduats i graduades.

De què tracta l'exposició "No miris, observa"? Per què has triat aquest títol?

Aquesta exposició és un projecte molt personal que ha estat una catarsi per a mi. En un període d'autoconeixement i introspecció, vaig començar a fer-me autoretrats per expressar-me mitjançant imatges. Al cap d'uns quants anys, em vaig adonar que tenien una coherència i vaig decidir fer el projecte per explicar una història.

Realment són dues exposicions: d'una banda, una exposició física en blanc i negre; d'una altra, una de digital, en què les obres cobren vida i s'omplen de color quan les enfoques amb un telèfon intel·ligent gràcies a la realitat augmentada. D'aquesta manera he volgut expressar que hi pot haver color més enllà del blanc i negre.

El títol de l'exposició fa referència a la idea de no mirar simplement les imatges, sinó d'endinsar-s'hi i reflexionar sobre el seu significat a través de l'observació. La intenció és crear una experiència que transcendeixi el fet merament visual i que connecti amb la persona a un nivell més profund. Les imatges són conceptuals i estan obertes a interpretacions; em sembla interessant que cada persona les pugui interpretar segons les seves pròpies vivències i les faci seves.

"La intenció és crear una experiència que transcendeixi el fet merament visual i que connecti amb la persona"

També ets l'autora de la làmina institucional de la UOC anomenada "Florece". Com s'ha d’interpretar aquesta obra?

L'obra "Florece" consta de dues parts: si veiem la part física, veiem l'autoretrat en blanc i negre i veiem una espècie de màscara, podríem dir que és una màscara emocional. Amb la realitat augmentada s'omple de color i de vida, llavors la màscara desapareix i, a més, apareix un colibrí, cap element està afegit a l'atzar. Escullo el colibrí perquè es considera màgic i és portador de nous missatges, diverses cultures, i, a més a més, quan vola, amb les ales dibuixa un infinit. En resum, "Florece" és parlar de la transformació personal i del creixement, valors que van molt d'acord amb la UOC.

Què aporta a la teva obra la combinació de la fotografia amb la tecnologia immersiva?

La combinació de tecnologies el que fa és ampliar la narrativa. Jo ja venia amb la base de fotografia, era fotògrafa, i a mesura que m'he anat formant he anat afegint capes: amb la il·lustració i el vídeo per finalitzar amb la realitat augmentada. La realitat augmentada m'ha permès ampliar-ho tot, fer un gir a l'obra i donar-hi un nou significat.

Què significa per a tu exposar la teva obra a la UOC?

És com si tanqués un cicle. Vaig començar formant-me aquí i, després de tota aquesta trajectòria i les exposicions que ja he portat a terme, per mi significa començar un nou cicle, i el començo totalment transformada. També és curiós pensar que el lema de la UOC és "formar, transformar", i jo m'hi sento molt identificada, perquè és el que m'ha passat a mi: gràcies a la formació he pogut expressar-me per fi i treure les coses que tenia dins, canalitzar el meu dolor, i això m'ha transformat.

El teu projecte ens mostra fotografies d'una altra manera. Creus que la fotografia com a mitjà està obsoleta?

Des del meu punt de vista, dins de l'àmbit artístic, la fotografia com a mitjà no està obsoleta ni de bon tros. Al meu entendre, tots els mitjans tenen el seu lloc dins el món de l'art, i la fotografia és una eina excepcional per expressar sentiments. El sorgiment dels nous mitjans digitals i la tecnologia no fa res més que ampliar les possibilitats creatives. Crec que els hem d'utilitzar per explorar i experimentar com una eina més.

En aquesta pregunta, és interessant pensar en l'aparició de la fotografia i com en un moment donat es va considerar que seria la fi de la pintura, però al final les dues disciplines han conviscut i s'han enriquit mútuament. La fotografia ha permès explorar noves possibilitats i ha obert la porta a nous camps com el cinema, però la pintura continua sent una forma d'expressió artística molt valorada.

En la meva obra he utilitzat una combinació de diferents mitjans perquè, des de la meva visió, la història que volia explicar encaixava amb l'ús de diferents eines i perquè he adquirit les habilitats necessàries per fer-ho. Cada mitjà té la seva pròpia forma d'expressió i el seu propi llenguatge, les possibilitats són infinites, i cada artista ha de triar el mitjà que s'adapti més bé a la seva visió creativa.

Per què has triat el mitjà digital i la tecnologia per mostrar el teu projecte?

El mitjà digital i la tecnologia són una part complementària a la meva obra i al meu procés creatiu. En el meu projecte, he emprat aquests mitjans perquè les fotografies anessin més enllà del seu estat estàtic i hi he afegit capes de dinamisme, necessari per fer aquest pas simbòlic del blanc i negre a la vida en color.

L'ús de la realitat augmentada m'ha permès experimentar amb noves formes d'interacció entre l'espectador i l'obra, cosa que ha fet que l'experiència fos més immersiva i interactiva. D'aquesta manera s'ha convertit en una exposició que atrau un públic molt ampli.

"Cada artista ha de triar el mitjà que s'adapti més bé a la seva visió creativa"

Com t'ha ajudat la UOC a dur a terme aquest projecte?

El model d'estudis de la UOC ha estat fonamental per al desenvolupament de la meva obra. Les assignatures impartides en el grau de Disseny i Creació Digitals i en el màster universitari de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca de la UOC m'han proporcionat una base sòlida en conceptes clau com la psicologia del color, les tècniques de creativitat, l'animació, la semiòtica, la cultura visual, la tipografia, el relat de marca i la composició. A més, matèries com la producció gràfica i digital m'han ensenyat a fer servir programes d'edició i a desenvolupar arxius d'impressió. Fins i tot assignatures aparentment no relacionades, com ara el desenvolupament de marca, han estat una gran ajuda per establir una coherència estètica i un llenguatge adequat al projecte. Sens dubte, tot és enriquidor. També he explorat temes emergents en el món del disseny, com la intel·ligència artificial i la realitat augmentada, gràcies a l'assignatura de Tendències de disseny i a la meva pròpia investigació posterior. En resum, la UOC m'ha ofert una formació integral i multidisciplinària que ha estat crucial en el desenvolupament del meu projecte.

Què et va impulsar a estudiar a la UOC i, en concret, el grau de Disseny i Creació Digitals?

Vaig triar la UOC perquè és una universitat de prestigi en el món de l'educació i el seu model d'estudi és molt valorat en el sector. Em va interessar el grau de Disseny i Creació Digitals perquè sempre m'havia cridat l'atenció el llenguatge visual i la capacitat de transmetre missatges. Gràcies a això, he adquirit els coneixements necessaris per tirar endavant el meu projecte, incorporant-hi diferents mitjans i tecnologies. A més, la flexibilitat dels estudis em va permetre adaptar els horaris a la meva situació personal. Estic molt satisfeta amb la tria i em continuaré formant a la UOC amb continuïtat.

L'exposició es pot visitar de manera virtual seguint les següents instruccions: el primer pas és accedir amb l'ordinador a l'enllaç (www.peopleartfactory.com/g/QaRpTPtcFe8Du57YIReJ); el segon pas és baixar l'aplicació mòbil Artitive, i el tercer pas és apropar el mòbil a les imatges, tot enquadrant-les perquè es produeixi la transformació.