Màster universitari Online en Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca
Presentació
El màster universitari de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca es proposa formar professionals i investigadors de l'àmbit del disseny, focalitzats en la creació, desenvolupament i comunicació de la marca i de la identitat corporativa.
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Les marques estan pertot arreu. En l'actualitat, cada manifestació d'una marca forma part d'un univers visual i sensorial que s'ha potenciat amb el desenvolupament de les tecnologies i els mitjans de comunicació digitals. En conseqüència, el disseny de la marca ha evolucionat més enllà dels logotips i colors de l'empresa, de manera que el branding incorpora diverses disciplines, des del disseny visual fins al disseny del so, passant per la narrativa, el packaging, a més d'altres mètodes i investigació.
En aquest terreny de joc, el paper del dissenyador és cada vegada més rellevant i supera el seu rol tradicional en el disseny de logotips o marques gràfiques, per a participar i involucrar-se des del principi en l'estratègia i la conceptualització de la marca, és a dir, en el branding. Sent aquest un dels terrenys més habituals dels professionals del disseny gràfic, la formació que proposem permetrà ampliar les competències pròpies de l'àmbit visual (tècniques i creatives) amb competències de tipus estratègic i metodològic.
Les marques estan pertot arreu. En l'actualitat, cada manifestació d'una marca forma part d'un univers visual i sensorial que s'ha potenciat amb el desenvolupament de les tecnologies i els mitjans de comunicació digitals. En conseqüència, el disseny de la marca ha evolucionat més enllà dels logotips i colors de l'empresa, de manera que el branding incorpora diverses disciplines, des del disseny visual fins al disseny del so, passant per la narrativa, el packaging, a més d'altres mètodes i investigació.
En aquest terreny de joc, el paper del dissenyador és cada vegada més rellevant i supera el seu rol tradicional en el disseny de logotips o marques gràfiques, per a participar i involucrar-se des del principi en l'estratègia i la conceptualització de la marca, és a dir, en el branding. Sent aquest un dels terrenys més habituals dels professionals del disseny gràfic, la formació que proposem permetrà ampliar les competències pròpies de l'àmbit visual (tècniques i creatives) amb competències de tipus estratègic i metodològic.
Per a això, el Pla d'estudis del màster universitari online de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca es planteja d'una manera eminentment pràctica, integrant la reflexió crítica en els treballs proposats i facilitant l'ús de programes de disseny, tant aquells que formen el paquet Adobe (Illustrator, Photoshop, After Effects, Adobe Premiere Pro), com d'altres més especialitzats.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.