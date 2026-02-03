El estudiante tendrá que elegir el ámbito de conocimiento en que quiere hacer su trabajo de final de MU y el trabajo final podrá ser tanto un proyecto de carácter profesionalizador cómo orientado a la investigación.

El trabajo final del MU consiste en la elaboración de un proyecto, producto, memoria o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en las asignaturas del MU de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca. Es una asignatura que el estudiante tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por eso que, para matricularse de esta asignatura, hay que haber superado un mínimo de 29 créditos de formación obligatoria y estar en disposición de superar los 25 restantes de la formación obligatoria en el semestre académico en que se curse el TFM determinado de créditos del programa.

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el MU de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

Trabajo final del máster

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el MU de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final del MU consiste en la elaboración de un proyecto, producto, memoria o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en las asignaturas del MU de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca. Es una asignatura que el estudiante tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por eso que, para matricularse de esta asignatura, hay que haber superado un mínimo de 29 créditos de formación obligatoria y estar en disposición de superar los 25 restantes de la formación obligatoria en el semestre académico en que se curse el TFM determinado de créditos del programa.

El estudiante tendrá que elegir el ámbito de conocimiento en que quiere hacer su trabajo de final de MU y el trabajo final podrá ser tanto un proyecto de carácter profesionalizador cómo orientado a la investigación.

Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que tiene que ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.



El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y hace el seguimiento del proyecto y le asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante tiene que hacer una exposición del trabajo ante una comisión de evaluación formada por tres miembros que la evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) seguimiento y elaboración del trabajo, (2) memoria, producto, proyecto o estudio final realizado, y (3) defensa del trabajo.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, hay que consultar el Plan docente, en la Secretaría del Campus una vez se ha pedido el acceso al programa.

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales

