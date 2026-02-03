Máster universitario Online en Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca
Presentación
El máster universitario de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca se propone formar profesionales e investigadores del ámbito del diseño, focalizados en la creación, desarrollo y comunicación de la marca y de la identidad corporativa.
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Las marcas están por todas partes. En la actualidad, cada manifestación de una marca forma parte de un universo visual y sensorial que se ha potenciado con el desarrollo de las tecnologías y los medios digitales.
En consecuencia, el diseño de la marca ha evolucionado más allá de los logotipos y colores de la empresa, de forma que el branding incorpora varias disciplinas, desde el diseño visual hasta el diseño de sonido, pasando por la narrativa, el packaging, además de otros métodos de investigación.
En este terreno de juego, el papel del diseñador es cada vez más relevante y supera su rol tradicional en el diseño de logotipos o marcas gráficas, para participar e involucrarse desde el principio en la estrategia y la conceptualización de la marca, es decir, en el branding.
Siendo este uno de los terrenos más habituales de los profesionales del diseño gráfico, la formación que proponemos permitirá ampliar las competencias propias del ámbito visual (técnicas y creativas) con competencias de tipo estratégico y metodológico.
Las marcas están por todas partes. En la actualidad, cada manifestación de una marca forma parte de un universo visual y sensorial que se ha potenciado con el desarrollo de las tecnologías y los medios digitales.
En consecuencia, el diseño de la marca ha evolucionado más allá de los logotipos y colores de la empresa, de forma que el branding incorpora varias disciplinas, desde el diseño visual hasta el diseño de sonido, pasando por la narrativa, el packaging, además de otros métodos de investigación.
En este terreno de juego, el papel del diseñador es cada vez más relevante y supera su rol tradicional en el diseño de logotipos o marcas gráficas, para participar e involucrarse desde el principio en la estrategia y la conceptualización de la marca, es decir, en el branding.
Siendo este uno de los terrenos más habituales de los profesionales del diseño gráfico, la formación que proponemos permitirá ampliar las competencias propias del ámbito visual (técnicas y creativas) con competencias de tipo estratégico y metodológico.
Per a esto, el Plan de estudios del máster universitario online de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca se plantea de una manera eminentemente práctica, integrando la reflexión crítica en los trabajos propuestos y facilitando el uso de programas de diseño, tanto aquellos que forman el paquete Adobe (Illustrator, Photoshop, After Effects, Adobe Premiere Pro), como de otros más especializados.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.