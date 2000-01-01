Projectes culturals
- Resident CCCB
- Cor aVeus
- Premi Lletra
- Evidentment
- Llum BCN
- Fons d'art i cultura digital
- Programa d'exposicions
Resident CCCB
Programa de residències internacionals del CCCB, en col·laboració amb la UOC, que acull a Barcelona veus destacades del pensament i la creació d'arreu del món entre els anys 2024 i 2027.
Hi participen figures de referència, com ara Eliane Brum, Tsitsi Dangarembga, Patricia Evangelista, Yásnaya Elena A. Gil o Patrick Radden Keefe.
Cor aVeus
aVeus és un projecte que uneix art, recerca i innovació per crear una veu coral sintètica amb intel·ligència artificial, amb motiu del 30è. aniversari de la UOC.
La iniciativa té la participació de la comunitat universitària i la col·laboració del col·lectiu Axolot, la directora artística Anna Ponces, el director coral Carles Prat i la cantant i compositora Maria Arnal, amb la direcció conceptual i acadèmica de la professora Irma Vilà.
Premi Lletra
El Premi Lletra, convocat anualment per la Fundació Prudenci Bertrana i la UOC des del 2001, reconeix projectes que fomenten la literatura catalana i la lectura en català amb eines, entorns o mitjans digitals.
El guardó forma part dels Premis Literaris de Girona.
Pòdcast de ciència i tecnologia Evidentment
Evidentment és un pòdcast de divulgació científica en català impulsat per l'Institut d'Estudis Catalans i la UOC.
Al llarg de 24 capítols, experts i expertes de primer nivell reflexionen sobre els grans reptes científics, socials i culturals del nostre temps.
La periodista Mònica Terribas; la filòsofa Marina Garcés; els metges Salvador Macip, Jordi Camí i Josep Tabernero, i la presidenta de l'IEC, Teresa Cabré, són algunes de les veus protagonistes.
Llum BCN
La UOC participa en el Llum BCN 2026, el festival d'arts lumíniques de Barcelona, amb una instal·lació creada per estudiants de la Universitat en col·laboració amb l'artista Jorge Rivera.
L'antiga fàbrica de Can Jaumandreu, actual campus de la UOC al Poblenou, es transforma en un espai de llum, creació i experimentació artística.
Fons d'art i cultura digital
La UOC impulsa un fons d'art i cultura digital amb la participació d'artistes de referència, com Playmodes o Alba G. Corral.
Un exemple d'aquestes creacions és la col·lecció de làmines d'art que representen, de manera metafòrica, el significat de la formació al llarg de la vida.
Programa d'exposicions
La Universitat obre un espai expositiu al campus de Barcelona amb una programació adreçada a la comunitat universitària i al públic general.
El programa inclou propostes que connecten art, tecnologia i pensament contemporani, amb exposicions d'artistes consolidats, residents o membres de la comunitat.
"Constel·lacions", de Playmodes; "Live Coding: codi_en_viu++"; "Invisible Voice", de Mark Farid, o "No miris, observa", de Zaida Vázquez, en són alguns exemples.