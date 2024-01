Segons el jurat del Premi Lletra, Deep Blue Rhapsody «promou el gust per la lectura en català perquè impulsa, en clau d'innovació, nous espais de participació lúdica dedicats a la poesia com a espectacle». El veredicte dels experts afegeix que aquest projecte és mereixedor del guardó perquè «expandeix la literatura amb la tecnologia i amplia conceptualment i socialment la tradició poètica». El jurat premia la vocació exploratòria i experimental de Deep Blue i de les persones que l'han creat, «un equip transdisciplinari i plural, exemple del risc que només es pot donar quan hi ha una cooperació horitzontal real».

En la categoria d'experiència didàctica, el Premi Lletra és per al projecte Booktràilers, del paper a la pantalla, «per la seva coherència interna i la possibilitat d'aprofundir en el valor didàctic d'un gènere concret». El jurat agraeix a la impulsora que el seu projecte permeti fer visibles moltes experiències similars que s'estan fent per tot l'àmbit lingüístic català en què el professorat impulsa els tràilers de llibres com a metodologia d'ensenyament-aprenentatge creativa i col·laborativa.

Enguany, els membres del jurat han destacat també la qualitat de les candidatures finalistes. D'una banda, l'espai web La lectora, que crea contingut de manera clara, argumentada i fonamentada, amb una presentació professional, creativa i amb rigor acadèmic. Per als experts, «juga un paper molt important en la dinamització de la crítica literària en català, amb uns estàndards de qualitat molt elevats i amb una important ambició intel·lectual. De l'altra, La Magrana, una proposta docent desenvolupada amb solvència que fa deu anys que es dedica a integrar l'art digital i audiovisual en les activitats acadèmiques d'interpretació literària.