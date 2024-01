El Premi Lletra guardona el projecte de Canal Malaia de difusió de la literatura catalana a les xarxes

Com fem que la literatura catalana arribi a més lectors en entorns digitals de conversa i intercanvi social? Aquest ha estat el repte plantejat pel Premi Lletra 2021, que enguany arriba a la 21a. edició. El projecte que s'ha endut el guardó és Lectures a Instagram i YouTube, presentat pel col·lectiu Canal Malaia. El Premi Lletra s'ha lliurat aquest dimarts, 21 de setembre, al vespre a L'Auditori de Girona, en el marc dels Premis Literaris de Girona, i ha comptat amb la participació del rector de la UOC, Josep A. Planell.

El jurat del Premi Lletra ha seleccionat aquesta candidatura de les deu que s'hi han presentat perquè és la que respon més bé al repte d'aquest any: promoure la lectura i la literatura catalana gràcies a formats digitals. Així, doncs, el veredicte dels experts és donar el guardó a:

• Lectures a Instagram i YouTube, perquè el projecte preveu un acostament, no pas superficial ni lleuger, a obres que formen part del cànon de la literatura catalana. En concret, planteja una aproximació alhora àgil i rigorosa al nostre corpus literari per tal de divulgar obres i autors amb un llenguatge proper, desimbolt i no exempt de precisió lingüística.

Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i la UOC, el Premi Lletra 2021 inclou una aportació econòmica de 4.000 euros i una residència virtual a la UOC durant el curs 2021-2022. Gràcies a aquest guardó, els membres de Canal Malaia podran crear un espai audiovisual interactiu a Instagram i a YouTube en què els protagonistes seran tant els autors i les obres com els estudiants i el professorat de diferents nivells educatius.

Per a Teresa Fèrriz, directora de l'espai digital Lletra de la UOC i impulsora d'aquest guardó, "el talent jove del col·lectiu Canal Malaia tindrà, els pròxims mesos, tot el suport de la Universitat i tota l'expertesa del nostre jurat per crear una sèrie de peces audiovisuals que buscaran la complicitat dels estudiants de batxillerat i donaran suport al professorat". "El jurat ha valorat sobretot aquesta voluntat de cooperació útil que ha de facilitar la creació de nous espais a mig camí entre el món de l'educació i l'oci digital, habitual a Instagram i a YouTube", conclou Fèrriz.