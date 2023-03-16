aVeus: la UOC crea una veu coral amb IA per celebrar el seu 30è. aniversariLa Universitat impulsa un projecte artístic, participatiu i tecnològic amb la col·laboració de Maria Arnal i el cor de la comunitat UOC
La UOC celebra el seu 30è. aniversari amb un projecte artístic i tecnològic sense precedents: aVeus, una proposta que combina art, recerca i innovació per crear una veu coral sintètica generada amb intel·ligència artificial (IA). La iniciativa, que culminarà a l'inici del curs 2025-2026, compta amb la participació de la cantant i compositora Maria Arnal i amb les veus de membres de tota la comunitat universitària.
Impulsat per l'Àrea de Cultura de la UOC i el lideratge acadèmic d'Irma Vilà, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, aVeus busca desenvolupar un instrument digital únic: una veu sintètica que soni com un cor humà i que representi la diversitat de la Universitat. Per aconseguir-ho, s'ha entrenat un model no comercial d'IA amb enregistraments de veus d'estudiantat, professorat, personal de gestió, alumnis, tutors i antics treballadors i treballadores. El projecte "explora noves possibilitats de fer servir la IA en el cant coral i integra representants de tots els col·lectius de la UOC", explica el director de l'Àrea de Cultura de la UOC, Lluís Rius.
El resultat serà un "instrument coral" capaç d'interpretar peces musicals, entre elles una nova versió de l'himne universitari Gaudeamus igitur, arranjada especialment per a aquesta veu sintètica pel director coral Carles Prat.
Una veu col·lectiva entre l'art i la tecnologia
La proposta neix de la voluntat de la UOC de posar la innovació al servei de la cultura i la comunitat. L'objectiu no és només explorar el potencial creatiu de la IA, sinó també reflexionar sobre com la tecnologia pot amplificar la identitat i la diversitat en lloc d'homogeneïtzar-les. En aquest sentit, aVeus no busca substituir les veus reals, sinó construir una metàfora sonora de la comunitat UOC, on cada veu individual contribueix a una creació compartida. El vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez-Morales, destaca "l'ànim innovador de la proposta, que hibrida l'art amb la ciència i la tecnologia, i la seva interdisciplinarietat".
Aquesta mirada situa aVeus com un dels projectes més representatius de la missió de la UOC, que des dels seus inicis ha apostat per connectar el coneixement acadèmic amb la creativitat i la societat digital. L'essència del projecte és coral, en tots els sentits: cada veu individual contribueix a construir una sola identitat sonora, síntesi de la diversitat i la cohesió d'una universitat nascuda en l'entorn digital.
El projecte compta amb la direcció conceptual i acadèmica d'Irma Vilà, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, i membre del grup de recerca DARTS, especialitzat en les relacions entre l'art, la ciència i la tecnologia. "L'art i la ciència també comparteixen molts llenguatges i moltes preguntes. La curiositat, sobretot, que tenen uns i altres. Fer un projecte més coral també aporta riquesa a les respostes que es puguin donar i als resultats que es puguin obtenir", explica Vilà. I és que el procés de creació no només ha implicat la generació de dades i la programació d'un model d'IA, sinó també sessions de reflexió col·lectiva sobre el paper de la veu, la identitat i la comunitat en un context digital.
En aquesta dimensió més humanística i participativa hi ha tingut un paper clau Eduard Masdeu, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i membre del grup de recerca GREDU, que investiga qüestions vinculades amb l'ètica, la creativitat i l'expressivitat en la música generada amb IA. Masdeu ha conduït discussions grupals amb els participants del cor per entendre les seves percepcions i les seves vivències al llarg del procés.
A més, el projecte compta amb la col·laboració del col·lectiu Axolot.cat, una de les aliances més destacades d'aVeus. L'associació, formada per Lina Bautista, Iván Paz i Roger Pibernat, aporta la seva àmplia experiència en l'art, la recerca i la tecnologia, i ha tingut un paper clau en l'entrenament de la IA i en el desenvolupament sonor del projecte. També és fonamental la contribució de la directora artística Anna Ponces i del director coral Carles Prat.
El cor participatiu de la UOC és, així, el centre simbòlic i literal del projecte. Format per una vintena de persones que representen tots els col·lectius de la Universitat, ha enregistrat les seves veus durant els mesos finals de 2024 i a inicis de 2025 al SoundLab del campus del Poblenou, amb el suport tècnic i artístic de l'equip de producció i sota la coordinació del professor Efrain Foglia, responsable d'aquest espai de recerca i experimentació sonora. Les sessions han estat també una oportunitat per debatre sobre el significat de sentir-se part d'una "veu col·lectiva" i sobre com la IA pot transformar la manera com ens relacionem amb la música i la identitat.
Una celebració del 30è. aniversari de la UOC a través de la innovació cultural
L'artista Maria Arnal s'ha sumat al projecte com a col·laboradora clau i serà la veu encarregada de presentar públicament la creació durant la lliçó inaugural del curs 2025-2026. Coneguda pel seu treball en la intersecció entre la música, el llenguatge i la tecnologia (com ja va demostrar en projectes com el seu disc Clamor), Arnal aporta al projecte aVeus la seva sensibilitat artística i la seva experiència en l'ús de la intel·ligència artificial en la música.
La seva participació reforça el caràcter obert i col·laboratiu del projecte, que vol transcendir els límits acadèmics i situar la UOC en el diàleg contemporani sobre l'ús ètic i creatiu de la intel·ligència artificial en l'art.
La presentació d'aVeus durant la lliçó inaugural serà un dels actes que culminaran la celebració del 30è. aniversari de la UOC, una fita que la Universitat vol commemorar fent valer el seu esperit pioner i la seva aposta per la cultura com a motor de connexió i transformació. Amb aVeus, la veu humana i la intel·ligència artificial s'uneixen per cantar una mateixa melodia: la de la creativitat col·lectiva.