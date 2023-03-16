La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) celebra su 30.º aniversario con un proyecto artístico y tecnológico sin precedentes: aVeus, una propuesta que combina arte, investigación e innovación para crear una voz coral sintética generada con inteligencia artificial (IA). La iniciativa, que culminará al inicio del curso 2025-2026, cuenta con la participación de la cantante y compositora Maria Arnal y con las voces de miembros de toda la comunidad universitaria.

Impulsado por el Área de Cultura de la UOC y el liderazgo académico de Irma Vilà , profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación , aVeus busca desarrollar un instrumento digital único: una voz sintética que suene como un coro humano y que represente la diversidad de la universidad. Para conseguirlo, se ha entrenado un modelo no comercial de IA con grabaciones de voces de estudiantado, profesorado, personal de gestión, alumnis, tutores y antiguos trabajadores y trabajadoras. El proyecto "explora nuevas posibilidades de usar la IA en el canto coral e integra a representantes de todos los colectivos de la UOC", explica el director del Área de Cultura de la UOC , Lluís Rius .

El resultado será un "instrumento coral" capaz de interpretar piezas musicales, entre ellas una nueva versión del himno universitario Gaudeamus igitur, arreglada especialmente para esta voz sintética por el director coral Carles Prat.

Una voz colectiva entre el arte y la tecnología

La propuesta nace de la voluntad de la UOC de poner la innovación al servicio de la cultura y la comunidad. El objetivo no es solo explorar el potencial creativo de la IA, sino también reflexionar sobre cómo la tecnología puede amplificar la identidad y la diversidad en lugar de homogeneizarlas. En este sentido, aVeus no busca sustituir las voces reales, sino construir una metáfora sonora de la comunidad UOC, donde cada voz individual contribuye a una creación compartida. El vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez-Morales , destaca "el ánimo innovador de la propuesta, que hibrida el arte con la ciencia y la tecnología, y su interdisciplinariedad".

Esta mirada sitúa aVeus como uno de los proyectos más representativos de la misión de la UOC, que desde sus inicios ha apostado por conectar el conocimiento académico con la creatividad y la sociedad digital. La esencia del proyecto es coral, en todos los sentidos: cada voz individual contribuye a construir una sola identidad sonora, síntesis de la diversidad y la cohesión de una universidad nacida en el entorno digital.

El proyecto cuenta con la dirección conceptual y académica de Irma Vilà, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, y miembro del grupo de investigación DARTS , especializado en las relaciones entre el arte, la ciencia y la tecnología. "El arte y la ciencia también comparten muchos lenguajes y muchas preguntas. La curiosidad, sobre todo, que tienen unos y otros. Hacer un proyecto más coral también aporta riqueza a las respuestas que se puedan dar y a los resultados que se puedan obtener", explica Vilà. Y es que el proceso de creación no solo ha implicado la generación de datos y la programación de un modelo de IA, sino también sesiones de reflexión colectiva sobre el papel de la voz, la identidad y la comunidad en un contexto digital.

En esta dimensión más humanística y participativa ha tenido un papel clave Eduard Masdeu , profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y miembro del grupo de investigación GREDU , que investiga cuestiones vinculadas con la ética, la creatividad y la expresividad en la música generada con IA. Masdeu ha conducido discusiones grupales con los participantes del coro para entender sus percepciones y sus vivencias a lo largo del proceso.

Además, el proyecto cuenta con la colaboración del colectivo Axolot.cat , una de las alianzas más destacadas de aVeus. La asociación, formada por Lina Bautista, Iván Paz y Roger Pibernat, aporta su amplia experiencia en el arte, la investigación y la tecnología, y ha tenido un papel clave en el entrenamiento de la IA y en el desarrollo sonoro del proyecto. También es fundamental la contribución de la directora artística Anna Ponces y del director coral Carles Prat.