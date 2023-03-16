Constel‧lacions: la nova exposició de la UOC que uneix art, ciència i tecnologiaLa mostra estarà al campus UOC del Poblenou de Barcelona fins al 18 de desembre
El campus de la UOC, al Poblenou de Barcelona, acull aquesta tardor l'exposició Constel·lacions, l'obra d'art digital del tàndem artístic Playmodes creada amb motiu dels actes de graduació del 30è. aniversari de la universitat. La mostra uneix art, ciència i tecnologia amb l'objectiu de despertar noves mirades sobre la cultura digital i mostrar el procés creatiu que hi ha darrere de l'obra, formada per 4.400 il·lustracions úniques.
L'exhibició és impulsada per l'Àrea de Cultura de la UOC amb el comissariat d'Irma Vilà Òdena, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i investigadora del grup de recerca DARTS.
La mostra es va inaugurar en el marc de la jornada sobre "El present i el futur de les polítiques de cultura digital" durant el congrés MONDIACULT 2025, i va comptar amb l'assistència de Manel Jiménez-Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, la comissària Irma Vilà, i Santi Vilanova Ángeles, artista i membre del col·lectiu Playmodes.
"En aquesta exposició hem volgut mostrar tot el procés creatiu de Constel·lacions: què significa i com han treballat amb el disseny algorítmic, de quins elements gràfics està formada, com s'ha treballat el color o el procés d'impressió, en què també ha participat la professora Lluc Massaguer. També hem aprofitat per mostrar 48 làmines —dues de cadascuna de les 24 sèries— per evidenciar aquesta variabilitat de l'art generatiu", explica la comissària Irma Vilà.
Per la seva banda, Santi Vilanova, membre del col·lectiu Playmodes, destaca el significat simbòlic que hi ha darrere de cada làmina: "Amb Constel·lacions volíem representar el camí de l'aprenentatge que fa cada estudiant, traçant un recorregut únic a partir de punts en un paper. Uns punts que, en realitat, són una translació de les cent estrelles més brillants al cel el dia de la fundació de la UOC, el 1995."
Com a novetat, l'exposició incorpora una peça creada expressament amb la geolocalització del campus de la UOC, que estableix un vincle simbòlic entre l'obra i l'espai universitari que l'acull.
Sobre Playmodes
L'estudi de recerca audiovisual autor de Constel·lacions treballa amb tecnologies personalitzades i de fabricació pròpia. La seva barreja de creativitat, programari i maquinari dona lloc a obres transdisciplinàries i úniques que destaquen per l'enfocament innovador, l'atenció al detall i el desig d'explicar històries. Apassionats per l'art, la música, la ciència, el codi i la natura, experimenten amb nous formats, treballen amb eines de codi obert i col·laboren amb persones d'arreu del món.