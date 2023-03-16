El campus de la UOC, en el Poblenou de Barcelona, acoge este otoño la exposición Constelaciones, la obra de arte digital del tándem artístico Playmodes creada con motivo de los actos de graduación del 30.º aniversario de la universidad. La muestra une arte, ciencia y tecnología con el objetivo de despertar nuevas miradas sobre la cultura digital y mostrar el proceso creativo que hay detrás de la obra, formada por 4.400 ilustraciones únicas.

La exhibición está impulsada por el Área de Cultura de la UOC con el comisariado de Irma Vilà Òdena , profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación e investigadora del grupo de investigación DARTS .