Constelaciones: la nueva exposición de la UOC que une arte, ciencia y tecnologíaLa muestra estará en el campus UOC del Poblenou de Barcelona hasta el 18 de diciembre
El campus de la UOC, en el Poblenou de Barcelona, acoge este otoño la exposición Constelaciones, la obra de arte digital del tándem artístico Playmodes creada con motivo de los actos de graduación del 30.º aniversario de la universidad. La muestra une arte, ciencia y tecnología con el objetivo de despertar nuevas miradas sobre la cultura digital y mostrar el proceso creativo que hay detrás de la obra, formada por 4.400 ilustraciones únicas.
La exhibición está impulsada por el Área de Cultura de la UOC con el comisariado de Irma Vilà Òdena, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación e investigadora del grupo de investigación DARTS.
La muestra se inauguró en el marco de la jornada sobre "El presente y el futuro de las políticas de cultura digital" durante el congreso MONDIACULT 2025, y contó con la asistencia de Manel Jiménez-Morales, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, la comisaria Irma Vilà, y Santi Vilanova Ángeles, artista y miembro del colectivo Playmodes.
"En esta exposición hemos querido mostrar todo el proceso creativo de Constelaciones: qué significa y cómo han trabajado con el diseño algorítmico, de qué elementos gráficos está formada, como se ha trabajado el color o el proceso de impresión, en el que también ha participado la profesora Lluc Massaguer. También hemos aprovechado para mostrar 48 láminas —dos de cada una de las 24 series— para evidenciar esta variabilidad del arte generativo", explica la comisaria Irma Vilà.
Por su parte, Santi Vilanova, miembro del colectivo Playmodes, destaca el significado simbólico que hay detrás de cada lámina: "Con Constelaciones queríamos representar el camino del aprendizaje que hace cada estudiante trazando un recorrido único a partir de puntos en un papel. Unos puntos que, en realidad, son una traslación de las cien estrellas más brillantes que había en el cielo el día de la fundación de la UOC, en 1995".
Como novedad, la exposición incorpora una pieza creada expresamente con la geolocalización del campus de la UOC, de forma que se establece un vínculo simbólico entre la obra y el espacio universitario que la acoge.
Sobre Playmodes
El estudio de investigación audiovisual autor de Constelaciones trabaja con tecnologías personalizadas y de fabricación propia. Su mezcla de creatividad, software y hardware da lugar a obras transdisciplinarias y únicas que destacan por su enfoque innovador, la atención al detalle y el deseo de contar historias. Apasionados por el arte, la música, la ciencia, el código y la naturaleza, experimentan con nuevos formatos, trabajan con herramientas de código abierto y colaboran con personas de todo el mundo.