L'escriptora Yásnaya Elena A. Gil, nova resident del CCCB i la UOCConsiderada una de les veus de referència del pensament indígena i la defensa dels drets lingüístics a l’Amèrica Llatina, A. Gil estendrà la seva residència fins al desembre
El dijous 18 de setembre, Judit Carrera, directora del CCCB, i Manel Jiménez-Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC, acompanyaran la nova resident en la presentació als mitjans del programa que desplegarà durant la seva estada a Barcelona
Yásnaya Elena A. Gil és una escriptora, lingüista i investigadora mixe. Nascuda a Ayutla (Oaxaca, Mèxic), centra la seva feina en l’estudi de la diversitat lingüística de la seva regió i en elaborar materials didàctics per a l'aprenentatge i l'enfortiment de les diferents variants de la seva llengua natal, el mixe.
Llicenciada en Llengua i literatures hispàniques per la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) i especialitzada en Lingüística Hispànica a la mateixa universitat, Yásnaya és fundadora de Colmix (Colectivo Mixe), una xarxa dedicada a la recerca, difusió i formació sobre la llengua, el pensament i la història mixe. A més, també va exercir com a coordinadora de la Biblioteca d'Investigació Juan de Córdova d'Oaxaca, un espai públic especialitzat en l'herència multicultural de Mesoamèrica.
En paral·lel a la seva tasca pedagògica i de recerca, també està involucrada en la conscienciació pels drets mediambientals, particularment en la defensa del dret d’accés a l’aigua de les poblacions indígenes a Mèxic.
És autora, entre altres, de Ää. Manifiestos sobre la diversidad lingüística (Almadía, 2023) i Un nosotros sin estado (OnA ediciones, 2018) que publicarà aquest mes de setembre Raig Verd sota el títol Un nosaltres sense estat, i ha participat en publicacions com Extractivismo (Revista de la Universidad de México), El árbol de la palabra (UNAM i University of Texas, Austin, 2023) o Volver a contar (Anagrama, 2021), en el marc d’un projecte de l’Hay Festival i el British Museum. També ha col·laborat amb mitjans com Letras Libres i Nexos i publica regularment a El País.
Activitats que farà durant la seva estada
- 26 de setembre, a les 18.30 h. Conferència inaugural: "El mite del mestissatge". La lingüista, escriptora i investigadora Yásnaya Elena A. Gil ens convida a reflexionar sobre les nocions de mescla i mestissatge i el seu paper en el suport dels relats colonials i nacionals.
- 6 d'octubre, a les 18.30 h. Conversa entre Elisa Loncon i Yásnaya Elena A. Gil: "Política malgrat l'Estat". Yásnaya Elena A. Gil convida Elisa Loncon, lingüista maputxe i presidenta de la Convenció Constitucional xilena el 2021, per reflexionar sobre alternatives de participació política des de la tradició organitzativa dels pobles indígenes.
- 8 d'octubre, a les 11 h i 14 d'octubre a les 18 h. Seminari amb Yásnaya Elena A. Gil, Elisa Loncon i Elvira Espejo: Pensar des de les arrels. Primera sessió: La llengua és territori. Segona sessió: Altres sabers. Yásnaya Elena A. Gil imparteix un seminari de dues sessions, juntament amb la lingüista maputxe Elisa Loncon i la investigadora aimara Elvira Espejo, en què ens proposar imaginar més enllà del monolingüisme i la tradició de pensament europea.
- 13 d'octubre a les 18.30 h. Conversa entre Elvira Espejo Ayca i Yásnaya Elena A. Gil: "Les arts més enllà de la bellesa". Yásnaya Elena A. Gil convida Elvira Espejo Ayca, artista i actual directora del Museu Nacional d’Etnografia i Folklore de Bolívia, per reflexionar sobre la càrrega política i colonial de conceptes com bellesa, art o artesania.
Programa de residències internacionals
El programa de residències internacionals del CCCB, en el qual s’emmarca la seva estada a la ciutat, acull entre el 2024 i el 2027 nou figures dels àmbits del pensament, el periodisme i la creació d’arreu del món amb l’objectiu de generar projectes conjunts i de possibilitar els vincles amb pensadors i institucions locals. El primer “Resident CCCB” (juny-juliol 2024) va ser Patrick Radden Keefe, periodista d’investigació dels Estats Units i un dels referents de la no-ficció literària. El va seguir la també periodista i escriptora Eliane Brum, reconeguda activista pel clima de Brasil (setembre-desembre 2024), l’escriptora i cineasta Tsitsi Dangarembga, una de les grans intel·lectuals africanes contemporànies (gener-abril 2025) i la darrera resident la periodista, investigadora i documentalista filipina Patricia Evangelista, una de las periodistes de trauma més reconegudes internacionalment (maig-juliol 2025).
Aquest projecte és possible gràcies al suport i finançament de la Fundació Privada Mir-Puig i la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).