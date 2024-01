El Premi Lletra 2022 va llençar un repte: com podem fer que la lectura i/o la literatura ajudin a millorar la salut de les persones? El projecte "Parkinson per al teatre", presentat per Sofía Malagón i el seu equip, ha estat el guanyador d'enguany del Premi Lletra, que arriba a la 22a. edició. El lliurament del premi ha tingut lloc el dia 20 de setembre en el marc dels Premis Literaris de Girona.

Els membres del jurat han atorgat el Premi Lletra al projecte "Parkinson per al teatre". Amb aquest premi es vol reconèixer la qualitat de la proposta i l'impacte positiu que tindrà en els pacients de Parkinson, i s'espera que ajudi a desestigmatitzar la malaltia mitjançant el teatre.

Aquest projecte híbrid, digital i presencial alhora, proposa "un viatge potent: el procés que s'articula des de la lectura fins a la creació d'un text dramàtic". Els lectors i les lectores, pacients de Parkinson, llegeixen col·lectivament un text i teixeixen, així, "un espai d'expressió o diàleg profund i comunitari, presencial i digital, gràcies a la connexió del projecte amb altres entorns virtuals com ara Llegir abans de curar". Així mateix, el projecte permet als pacients apropiar-se del fet literari "des de la seva vessant de producció i actuació amb una visió comuna: visibilitzar la malaltia de Parkinson. Per això es promouran diversos tallers d'interpretació i l'elaboració d'una obra teatral per ser representada".

El jurat destaca que la proposta està basada "en un interès genuí per la literatura i està impulsada per una motivació personal sòlida, fruit de la trajectòria de Sofía Malagón, que n'és la impulsora". Malagón ha estat vinculada a l'Hospital Clínic, on va ser infermera de la unitat de cures intensives (UCI), i també és antropòloga i experta en bioètica.

El Premi Lletra és un premi convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i la Universitat Oberta de Catalunya per promoure la lectura en català i l'ensenyament i l'aprenentatge de la literatura catalana mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Proposa anualment un repte i premia la millor proposta presentada amb una aportació econòmica de 4.000 euros i una residència virtual a la UOC, on al llarg del curs 2022-2023 es desenvoluparà el projecte.