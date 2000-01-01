Campus

Compromís amb la cultura

Descobreix l'actualitat cultural de la UOC: notícies, agenda, projectes i iniciatives en curs.

  • Fomentem l'experiència cultural i la creació de vincles entre els col·lectius que formen la comunitat UOC i la societat.

  • Connectem la creativitat i l'acció cultural amb els reptes del món contemporani.

  • Promovem el coneixement obert, la interdisciplinarietat i la cooperació en xarxa.

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Actualitat

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La periodista palestina Mariam Barghouti, nova resident internacional del CCCB i la UOC
Actualitat

Mariam Barghouti, periodista palestina: "El que està passant a Cisjordània és una forma de neteja ètnica"

La resident internacional del CCCB i la UOC és una referent internacional pel seu treball sobre el terreny a Cisjordània i la cobertura de la situació que es viu a la regió

Presenta la teva candidatura al millor projecte digital per a la lectura i la literatura catalana
Actualitat

Obertes les bases del Premi Lletra 2026

Presenta la teva candidatura al millor projecte digital per a la lectura i la literatura catalana

L'artista Marla Esturi guanya la Residència UOC RuralCrea 2026
Actualitat

L'artista Marla Esturi guanya la Residència UOC RuralCrea 2026

La UOC i l'ACVic Centre d'Arts Contemporànies becaran el projecte artístic i rural guanyador, que se centrarà en l'aïllament i el malestar emocional dels joves de les zones rurals d'Osona

Política Lingüística i la UOC signen un conveni per impulsar el Voluntariat per la llengua
Actualitat

Política Lingüística i la UOC signen un conveni per impulsar el Voluntariat per la llengua

Gràcies a la naturalesa en línia de la Universitat, l'acord engega el primer programa de voluntariat lingüístic del sistema universitari català amb vocació global. La iniciativa permetrà que l'estudiantat obtingui crèdits si participa en el programa de voluntariat

El projecte Lecturistes, impulsat per Els Book Hunters, ha estat reconegut amb el Premi Lletra 2025, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i la UOC
Actualitat

Els Book Hunters: “Fora de Barcelona també hi ha una vida cultural molt viva i que cal posar en valor”

El projecte Lecturistes, impulsat per Els Book Hunters, ha estat reconegut amb el Premi Lletra 2025, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i la UOC

Torna Vida al Final de la Vida, el festival que trenca tabús sobre la mort
Actualitat

Torna Vida al Final de la Vida, el festival que trenca tabús sobre la mort

Investigadors, pensadors i artistes han reflexionat sobre l'ús de la IA en la música i la creació artística. La jornada s'emmarca en el 150è. aniversari del naixement de Pau Casals

Destacats

Escolta "Las Glosas"

Estudiants de l'Escola de Doctorat participen en un nou format del pòdcast "Punzadas Sonoras" de Ràdio Primavera Sound

Recupera el col·loqui postfunció Sala Beckett - UOC sobre "Abraça'm fins que m'adormi"

Una conversa amb Cesc Colomina, Guillem Sánchez Garcia, Roc Bernadí i la professora Irene Montiel moderada per la professora Adriana Nicolau.

Participa al Node Cultura

Un espai de connexió entre persones que compartiu l'interès per la Cultura per compartir idees, impulsar projectes i créixer

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Agenda

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    Projectes

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    Resident CCCB

    Residències internacionals

    Programa de residències internacionals del CCCB, en col·laboració amb la UOC, que acull a Barcelona nou figures del pensament i la creació d'arreu del món entre els anys 2024 i 2027.

    Premi Lletra

    Premi Lletra

    Guardó al millor projecte digital de foment de la lectura i la literatura catalana convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i la UOC.

    Llum BCN

    Llum BCN

    La UOC participa en el Llum BCN 2026, el festival d'arts lumíniques de Barcelona, amb una instal·lació creada per estudiants de la Universitat en col·laboració amb l'artista Jorge Rivera.

    Evidentment

    Pòdcast de ciència i tecnologia Evidentment

    Evidentment és un pòdcast de divulgació científica en català impulsat per l'Institut d'Estudis Catalans i la UOC.

    Cor aVeus

    Cor aVeus

    aVeus és un projecte que uneix art, recerca i innovació per crear una veu coral sintètica amb intel·ligència artificial, amb motiu del 30è. aniversari de la UOC.

    Fons d'art i cultura digital

    Fons d'art i cultura digital

    La UOC impulsa un fons d'art i cultura digital amb la participació d'artistes de referència, com Playmodes Alba G. Corral

    Programa d'exposicions

    Programa d'exposicions

    La Universitat obre un espai expositiu al campus de Barcelona amb una programació adreçada a la comunitat universitària i al públic general. 

    Llengua i cultura

    Publicacions en obert

    Blogs

    Blogs impulsats pels estudis i per professors, investigadors, projectes o àrees de gestió de la UOC.

    Revistes acadèmiques

    Revistes digitals d'accés obert impulsades pels estudis o els centres de recerca de la UOC.

    En xarxa

    HacTe

    HacTe

    Hub d'Art, Ciència i Tecnologia de Barcelona, impulsat per institucions catalanes de referència per crear un pol global de recerca, formació, difusió, transferència i producció en aquests àmbits.

    Campus de les Arts

    Campus de les Arts

    Plataforma que agrupa diverses universitats i centres d'educació universitària o superior que ofereixen graus i postgraus artístics 

    Xarxa Vives d'Universitats

    Xarxa Vives d'Universitats

    Institució sense ànim de lucre que representa i coordina l'acció conjunta de 22 universitats en la docència, la recerca, les activitats culturals i la normalització de la llengua catalana.

    Pla de Cultura

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    El Pla de cultura 2025-2027 de la UOC consolida la cultura com a quart pilar de la missió universitària i impulsa, per primera vegada, una política cultural pròpia amb una visió oberta, crítica i inclusiva. A través d’un full de ruta transversal i interdisciplinari, el Pla promou la creativitat, els drets culturals i la connexió amb el territori, reforçant el paper de la Universitat com a agent actiu de canvi social. Fruit d’un procés participatiu, aquest full de ruta neix per activar el pensament crític i enfortir tota la comunitat UOC.

    T’animem a descarregar el Pla i a participar-hi. Recorda que la cultura també la fas tu!

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    Escriu-nos a cultura@uoc.edu.

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