Compromís amb la cultura
Descobreix l'actualitat cultural de la UOC: notícies, agenda, projectes i iniciatives en curs.
Fomentem l'experiència cultural i la creació de vincles entre els col·lectius que formen la comunitat UOC i la societat.
Connectem la creativitat i l'acció cultural amb els reptes del món contemporani.
Promovem el coneixement obert, la interdisciplinarietat i la cooperació en xarxa.
ActualitatMostra'n més
Mariam Barghouti, periodista palestina: "El que està passant a Cisjordània és una forma de neteja ètnica"
La resident internacional del CCCB i la UOC és una referent internacional pel seu treball sobre el terreny a Cisjordània i la cobertura de la situació que es viu a la regió
Obertes les bases del Premi Lletra 2026
Presenta la teva candidatura al millor projecte digital per a la lectura i la literatura catalana
L'artista Marla Esturi guanya la Residència UOC RuralCrea 2026
La UOC i l'ACVic Centre d'Arts Contemporànies becaran el projecte artístic i rural guanyador, que se centrarà en l'aïllament i el malestar emocional dels joves de les zones rurals d'Osona
Política Lingüística i la UOC signen un conveni per impulsar el Voluntariat per la llengua
Gràcies a la naturalesa en línia de la Universitat, l'acord engega el primer programa de voluntariat lingüístic del sistema universitari català amb vocació global. La iniciativa permetrà que l'estudiantat obtingui crèdits si participa en el programa de voluntariat
Els Book Hunters: “Fora de Barcelona també hi ha una vida cultural molt viva i que cal posar en valor”
El projecte Lecturistes, impulsat per Els Book Hunters, ha estat reconegut amb el Premi Lletra 2025, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i la UOC
Torna Vida al Final de la Vida, el festival que trenca tabús sobre la mort
Investigadors, pensadors i artistes han reflexionat sobre l'ús de la IA en la música i la creació artística. La jornada s'emmarca en el 150è. aniversari del naixement de Pau Casals
Destacats
Escolta "Las Glosas"
Estudiants de l'Escola de Doctorat participen en un nou format del pòdcast "Punzadas Sonoras" de Ràdio Primavera Sound
Recupera el col·loqui postfunció Sala Beckett - UOC sobre "Abraça'm fins que m'adormi"
Una conversa amb Cesc Colomina, Guillem Sánchez Garcia, Roc Bernadí i la professora Irene Montiel moderada per la professora Adriana Nicolau.
Participa al Node Cultura
Un espai de connexió entre persones que compartiu l'interès per la Cultura per compartir idees, impulsar projectes i créixer
AgendaVeure'n més
ProjectesVeure'n més
Residències internacionals
Programa de residències internacionals del CCCB, en col·laboració amb la UOC, que acull a Barcelona nou figures del pensament i la creació d'arreu del món entre els anys 2024 i 2027.
Premi Lletra
Guardó al millor projecte digital de foment de la lectura i la literatura catalana convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i la UOC.
Llum BCN
La UOC participa en el Llum BCN 2026, el festival d'arts lumíniques de Barcelona, amb una instal·lació creada per estudiants de la Universitat en col·laboració amb l'artista Jorge Rivera.
Pòdcast de ciència i tecnologia Evidentment
Evidentment és un pòdcast de divulgació científica en català impulsat per l'Institut d'Estudis Catalans i la UOC.
Cor aVeus
aVeus és un projecte que uneix art, recerca i innovació per crear una veu coral sintètica amb intel·ligència artificial, amb motiu del 30è. aniversari de la UOC.
Fons d'art i cultura digital
La UOC impulsa un fons d'art i cultura digital amb la participació d'artistes de referència, com Playmodes o Alba G. Corral.
Programa d'exposicions
La Universitat obre un espai expositiu al campus de Barcelona amb una programació adreçada a la comunitat universitària i al públic general.
Llengua i cultura
Publicacions en obert
Blogs
Blogs impulsats pels estudis i per professors, investigadors, projectes o àrees de gestió de la UOC.
Revistes acadèmiques
Revistes digitals d'accés obert impulsades pels estudis o els centres de recerca de la UOC.
En xarxa
HacTe
Hub d'Art, Ciència i Tecnologia de Barcelona, impulsat per institucions catalanes de referència per crear un pol global de recerca, formació, difusió, transferència i producció en aquests àmbits.
Campus de les Arts
Plataforma que agrupa diverses universitats i centres d'educació universitària o superior que ofereixen graus i postgraus artístics
Xarxa Vives d'Universitats
Institució sense ànim de lucre que representa i coordina l'acció conjunta de 22 universitats en la docència, la recerca, les activitats culturals i la normalització de la llengua catalana.
Pla de Cultura
El Pla de cultura 2025-2027 de la UOC consolida la cultura com a quart pilar de la missió universitària i impulsa, per primera vegada, una política cultural pròpia amb una visió oberta, crítica i inclusiva. A través d’un full de ruta transversal i interdisciplinari, el Pla promou la creativitat, els drets culturals i la connexió amb el territori, reforçant el paper de la Universitat com a agent actiu de canvi social. Fruit d’un procés participatiu, aquest full de ruta neix per activar el pensament crític i enfortir tota la comunitat UOC.
T’animem a descarregar el Pla i a participar-hi. Recorda que la cultura també la fas tu!