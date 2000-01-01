Col·lecció de làmines de graduació
- Els ritmes
- Constel·lacions
Descobreix els nous ritmes
Els ritmes és una sèrie de nou obres digitals que exploren, a través de cartografies abstractes, com es construeix i com es comparteix el coneixement en els ecosistemes d'aprenentatge actuals. Cada composició és una xarxa de nodes i formes orgàniques interconnectades, i alguns punts parteixen de dades de geolocalitzacions reals d'estudiants. Es converteixen, així, en metàfores visuals dels fluxos d'intercanvi i col·laboració de la comunitat UOC.
Les peces han estat creades amb programació i eines de codi obert, combinant tècniques generatives i dibuix digital construït en temps real. Amb un llenguatge no figuratiu, les imatges evoquen un coneixement viu, col·lectiu i en transformació. L'absència de jerarquies visuals i la riquesa de connexions reflecteixen la diversitat d'itineraris i experiències, i mostren l'aprenentatge de manera distribuïda i no centralitzada. Un procés obert, dinàmic i en constant moviment.
Coneix el procés de creació
Alba G. Corral
L'autora d'Els ritmes és artista visual, desenvolupadora de codi i docent. La seva obra integra programació creativa i art generatiu per explorar narratives abstractes a través de mitjans digitals, impressions, instal·lacions i actuacions audiovisuals.
Amb les seves creacions, que destaquen per formes orgàniques, estructures interconnectades i un ús expressiu del color, l'artista genera paisatges visuals en evolució constant. Combina sistemes generatius amb gestos de pinzell digital generats en temps real.
Guia del procés d'impressió: Lluc Massagué
Constel·lacions
Constel·lacions és una obra d'art digital que ha estat creada pel col·lectiu Playmodes amb motiu dels actes de graduació del 30è. aniversari de la Universitat. Cadascuna d'aquestes làmines és única i vol ser una metàfora de l'aprenentatge i, per tant, del camí que recorre cada estudiant al llarg de la vida: un camí singular, divers i irrepetible.
A partir d'un nombre de punts que s'ubiquen en el llenç segons les posicions dels estels més visibles el dia que es va fundar la UOC, mitjançant algoritmes digitals triats de manera aleatòria, es traça un recorregut únic que configura cada itinerari personal d'aprenentatge.
Coneix el procés de creació
Playmodes
L'estudi de recerca audiovisual autor de Constel·lacions treballa amb tecnologies personalitzades i de fabricació pròpia. La seva barreja de creativitat, programari i maquinari dona lloc a obres transdisciplinàries i úniques que destaquen per l'enfocament innovador, l'atenció al detall i el desig d'explicar històries. Apassionats per l'art, la música, la ciència, el codi i la natura, els encanta experimentar amb nous formats, treballar amb eines de codi obert i col·laborar amb persones d'arreu del món.
Els darrers anys, Playmodes ha desenvolupat projectes artístics a tot el món —Nova York, Praga, Madrid, Sao Paulo, Houston, Ginebra, Berlín, Roma, Londres— i ha estat guardonat amb distincions internacionals del camp de l'art digital.
Guia del procés d'impressió: Lluc Massagué