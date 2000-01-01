La autora de Los ritmos es artista visual, desarrolladora de código y docente. Su obra integra programación creativa y arte generativo para explorar narrativas abstractas a través de medios digitales, impresiones, instalaciones y actuaciones audiovisuales.

Con sus creaciones, que destacan por formas orgánicas, estructuras interconectadas y un uso expresivo del color, la artista genera paisajes visuales en constante evolución. Combina sistemas generativos con gestos de pincel digital generados en tiempo real.

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