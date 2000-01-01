Colección de láminas de graduación
- Los ritmos
- Constelaciones
Descubre los nueve ritmos
Los ritmos es una serie de nueve obras digitales que exploran, a través de cartografías abstractas, cómo se construye y cómo se comparte el conocimiento en los ecosistemas de aprendizaje actuales. Cada composición es una red de nodos y formas orgánicas interconectadas, y algunos puntos parten de datos de geolocalizaciones reales de estudiantes. Se convierten, así, en metáforas visuales de los flujos de intercambio y colaboración de la comunidad UOC.
Las piezas han sido creadas con programación y herramientas de código abierto, combinando técnicas generativas y dibujo digital construido en tiempo real. Con un lenguaje no figurativo, las imágenes evocan un conocimiento vivo, colectivo y en transformación. La ausencia de jerarquías visuales y la riqueza de conexiones reflejan la diversidad de itinerarios y experiencias, y muestran el aprendizaje de forma distribuida y no centralizada. Un proceso abierto, dinámico y en constante movimiento.
Conoce el proceso de creación
Alba G. Corral
La autora de Los ritmos es artista visual, desarrolladora de código y docente. Su obra integra programación creativa y arte generativo para explorar narrativas abstractas a través de medios digitales, impresiones, instalaciones y actuaciones audiovisuales.
Con sus creaciones, que destacan por formas orgánicas, estructuras interconectadas y un uso expresivo del color, la artista genera paisajes visuales en constante evolución. Combina sistemas generativos con gestos de pincel digital generados en tiempo real.
Guía del proceso de impresión: Lluc Massagué
Constelaciones
Constelaciones es una obra de arte digital que ha sido creada por el colectivo Playmodes con motivo de los actos de graduación del 30.º aniversario de la universidad. Cada una de estas láminas es única y pretende ser una metáfora del aprendizaje y, por lo tanto, del camino que recorre cada estudiante a lo largo de la vida: un camino singular, diverso e irrepetible.
A partir de un número de puntos que se ubican en el lienzo según las posiciones de las estrellas más visibles el día en que se fundó la UOC, a través de algoritmos digitales elegidos de forma aleatoria, se traza un recorrido único que configura cada itinerario personal de aprendizaje.
Conoce el proceso de creación
Playmodes
El estudio de investigación audiovisual autor de Constelaciones trabaja con tecnologías personalizadas y de fabricación propia. La mezcla de creatividad, software y hardware da lugar a obras transdisciplinarias y únicas, que destacan por su enfoque innovador, la atención al detalle y el deseo de contar historias. Apasionados por el arte, la música, la ciencia, el código y la naturaleza, les encanta experimentar con nuevos formatos, trabajar con herramientas de código abierto y colaborar con personas de todas partes.
En los últimos años, Playmodes ha desarrollado proyectos artísticos en todo el mundo —Nueva York, Praga, Madrid, São Paulo, Houston, Ginebra, Berlín, Roma, Londres— y ha sido galardonado con distinciones internacionales del campo del arte digital.
Guia del procés d'impressió: Lluc Massagué