La ceramista Elisenda Franquet guanya la Residència UOC RuralCrea 2026

La ceramista Elisenda Franquet guanya la Residència UOC RuralCrea 2026La UOC i l'ACVic Centre d'Arts Contemporànies dotaran amb 7.000 euros el projecte
La terra respon, una recerca artística que explora la relació entre els materials del Bages, l'activitat extractiva i les transformacions del territori
El projecte La terra respon, de la ceramista Elisenda Franquet, ha estat seleccionat en el marc de la Residència UOC RuralCrea 2026, impulsada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'ACVic Centre d'Arts Contemporànies. La proposta rebrà una dotació de 7.000 euros per portar a terme una recerca artística a partir de les argiles i els materials del territori, amb especial atenció a l'entorn de Sallent i a les transformacions del paisatge vinculades a l'activitat minera.
A través de l'experimentació ceràmica, Franquet investigarà les propietats i els comportaments dels materials locals, així com la relació entre les seves característiques físiques, els processos d'extracció i les decisions econòmiques i polítiques que intervenen en la transformació del territori.
"La matèria esdevé una eina per llegir el territori, comprendre'n les transformacions i obrir noves preguntes sobre la relació que hi tenim", explica l'artista. El projecte parteix de la idea que cada territori té una història geològica, ecològica, econòmica i social pròpia que deixa traces materials i condiciona les formes d'habitar-lo i utilitzar-ne els recursos.
La ceràmica com a eina de recerca del territori
La recerca se centrarà especialment en l'entorn de Sallent, a la comarca del Bages, on es troba la falla del Guix. Franquet treballarà amb terres locals, especialment amb materials argilosos associats a la formació d'Artés per estudiar-ne les propietats i el potencial ceràmic. Alhora, explorarà la relació d'aquests materials amb la història extractiva de la zona, la presència de sal i els possibles impactes ecològics associats a l'activitat minera.
El procés combinarà el treball de camp amb proves de preparació i cocció de les terres. L'artista estudiarà com varien el color, la textura, la contracció i l'estabilitat dels materials en diferents condicions, i també l'aparició d'esquerdes, deformacions o fenòmens de vitrificació i fusió. Les primeres proves es faran en un rang aproximat d'entre 980 i 1.250 ºC.
"No m'interessen únicament els resultats estètics, sinó també el que aquests comportaments em poden explicar sobre les característiques dels materials", assenyala Franquet. La investigació incorporarà tant els resultats esperats com les respostes inesperades, que poden obrir noves línies de treball.
Aquesta aproximació permetrà explorar les possibilitats de transformació de les terres i, al mateix temps, plantejar preguntes sobre l'ús dels recursos naturals. "M'interessa investigar com les decisions econòmiques i polítiques, els models productius i les formes d'explotació dels recursos transformen els territoris, i quines conseqüències ecològiques i socials poden generar", explica.
Diàleg amb el territori i retorn públic
El projecte també preveu establir contactes amb professionals de la geologia, persones vinculades a l'activitat minera i habitants que coneguin de prop les transformacions del paisatge. Aquestes trobades permetran posar en relació el coneixement científic, les experiències de les persones que viuen al territori i la investigació material que Franquet desenvolupa des de la pràctica artística.
L'artista considera que aquests intercanvis poden ajudar a comprendre millor els processos que han configurat el territori, contrastar interpretacions i identificar noves preguntes per a la recerca. La proposta no parteix d'una conclusió tancada, sinó que es construeix a través de l'observació, l'experimentació i el diàleg.
La forma final de la instal·lació encara és oberta i dependrà del desenvolupament del projecte. Entre les possibilitats que explora Franquet hi ha una presentació que combini mostres de terres, peces ceràmiques, mapes, fotografies i registres dels experiments i del treball de camp. La documentació no serà únicament un registre del procés, sinó que també podrà formar part del relat artístic. L'objectiu és que el públic pugui seguir el procés d'investigació i observar com les característiques materials de la terra es relacionen amb la història del lloc i les transformacions que ha experimentat.
"M'agradaria que el públic es preguntés d'on provenen els materials que utilitzem, què considerem un recurs valuós i qui decideix com s'ha d'utilitzar un territori", afirma Franquet. La proposta vol obrir així una reflexió sobre les traces que deixen les decisions humanes en els paisatges, els ecosistemes i les comunitats que hi viuen.
La Residència UOC RuralCrea 2026
La UOC, en col·laboració amb l'ACVic Centre d'Arts Contemporànies, impulsa la Residència UOC RuralCrea per donar suport a projectes de creació contemporània vinculats als reptes socials, culturals i territorials de la Catalunya central i les ruralitats contemporànies.
La iniciativa s'adreça a artistes, persones creadores i col·lectius que impulsen propostes relacionades amb el territori. La residència ofereix una dotació econòmica de 7.000 euros per cobrir els honoraris artístics, les despeses de producció i altres costos vinculats al desenvolupament del projecte, així com espais i acompanyament a través de l'ACVic Centre d'Arts Contemporànies. La convocatòria, impulsada per l'Àrea de Cultura, Llengua i Publicacions de la UOC, s'emmarca en la Xarxa UOC Rural, un espai de cocreació i transferència de coneixement orientat a donar resposta als reptes i les necessitats de les ruralitats contemporànies.