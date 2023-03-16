L’artista Marla Esturi guanya la Residència UOC RuralCrea 2026La UOC i l’ACVic Centre d'Arts Contemporànies becaran amb 7.000 euros el projecte artístic i rural guanyador
El projecte seleccionat se centrarà en l’aïllament i el malestar emocional dels joves de les zones rurals d’Osona
El projecte Radiografia de l’aïllament. Pràctica artística, mediació i creació col·lectiva en contextos rurals d’Osona, de l’artista Marla Esturi, ha guanyat la primera Residència UOC RuralCrea 2026 de la UOC i l’ACVic Centre d'Arts Contemporànies. A través de la fotografia, el collage i la intervenció sobre imatge, la proposta seleccionada explorarà experiències d’aïllament i malestar emocional en joves de contextos rurals d’Osona. L’artista, que se sent “molt emocionada” en conèixer el veredicte del jurat, explica que aquesta residència li “permetrà desenvolupar un projecte col·lectiu i situat al territori, utilitzant l’art com una eina de relació, escolta i expressió compartida”.
“El projecte vol fer visibles experiències vinculades a l’aïllament rural i a la manca d’espais de trobada per a joves, posant també el focus en el trajecte i la mobilitat dins els contextos rurals”, explica Marla Esturi. L’artista seleccionada treballa a través de la fotografia, el collage analògic i la intervenció directa sobre imatge i la seva pràctica explora el malestar emocional, la vulnerabilitat i els processos de transformació personal a través de la manipulació de la imatge, l’arxiu i el fragment.
En aquesta línia, el projecte utilitzarà la fotografia i la manipulació d’imatges com a eines per expressar experiències vinculades al malestar, la distància i l’aïllament en contextos rurals. Les imatges produïdes partiran de l’entorn quotidià dels participants: espais de pas, trajectes, paisatges i llocs de trobada que formin part de la seva experiència emocional i territorial. A més, a través del collage, la intervenció manual i la recomposició visual, el projecte plantejarà processos de transformació de les imatges i de creació d’un relat compartit.
La proposta d’Esturi es desplegarà mitjançant Grups d’Ajuda Mútua a través de l’Art (GAM-Art), concebuts com espais de trobada, escolta i creació vinculats al territori.
Les ruralitats a Osona
El projecte s’arrelarà als municipis de Rupit i Pruit, i Vilanova de Sau, territoris marcats per la baixa densitat juvenil, la dependència del desplaçament i la manca d’espais de trobada per a joves. A través d’aquests contextos, el projecte explorarà com l’aïllament geogràfic condiciona les formes de relació, pertinença i expressió emocional dins les ruralitats contemporànies.
El projecte entén la pràctica artística com una eina de mediació cultural i acció comunitària vinculada als contextos rurals contemporanis. La proposta busca generar espais on la creació col·lectiva pugui esdevenir també una forma de relació, suport mutu i producció de coneixement situat sobre les experiències juvenils dins el territori. En aquest sentit, el projecte connecta cultura, cures i ruralitat des d’una pràctica artística vinculada als processos socials i a les formes de vida quotidiana dels municipis participants.
El projecte culminarà amb intervencions visuals i dispositius de retorn públic als municipis participants.
Valoració del jurat
Per a la coordinadora acadèmica de la Xarxa UOC Rural, Soledad Morales, el projecte seleccionat representa “una mirada contemporània i transformadora de les ruralitats, centrada en una realitat sovint invisibilitzada: el malestar juvenil en espais rurals”. Per a la també catedràtica dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, aquest projecte “connecta plenament amb la visió de la Xarxa UOC Rural d’entendre les ruralitats des de la complexitat, la diversitat i la capacitat de generar narratives alternatives”. A més, “el premi és també una aposta pel talent jove i per garantir espais de creació artística i expressió cultural per a joves que sovint queden fora de la programació cultural habitual”, opina l’experta.
Per la seva banda, el director de Cultura de la UOC, Lluís Rius, considera que “Radiografia de l'aïllament és una proposta que parteix del coneixement de problemes tan reals com la solitud i la desconnexió dels joves en determinats llocs del territori, i mira d'abordar-los amb la creació col·lectiva”. Per a Rius, el projecte “il·lustra molt bé el propòsit d'aquesta primera residència artística, que ens fa una il·lusió immensa impulsar”.
La Residència UOC RuralCrea 2026
La UOC, en col·laboració amb ACVic Centre d'Arts Contemporànies, han engegat la primera convocatòria d’aquesta beca artística i rural adreçada a artistes, creadors i col·lectius que duen a terme projectes de creació contemporània vinculats als reptes socials, culturals i territorials de la Catalunya central i les ruralitats contemporànies.
La iniciativa s'emmarca en la Xarxa UOC Rural, un espai de cocreació i transferència de coneixement orientat a donar resposta als reptes i les necessitats de les ruralitats contemporànies a escala internacional, i compta amb la col·laboració de l’Àrea de Cultura de la UOC. Amb aquesta acció, es vol contribuir a la reducció de les bretxes territorials i de les desigualtats socioeconòmiques, de gènere i ambientals, reforçant el vincle entre pràctiques artístiques, recerca, comunitats i territori.
La residència ofereix una dotació econòmica total de 7.000 euros, destinada a cobrir els honoraris de l'artista, les despeses de producció del projecte i altres despeses vinculades al desenvolupament de la residència, d'acord amb les bases de la convocatòria. La residència artística a ACVic Centre d'Arts Contemporànies posa a la disposició de la persona beneficiària espais i acompanyament per dur a terme un projecte de creació inèdit.
La Residència RuralCrea 2026 s'inscriu també en el Pla de cultura 2025–2027 de la UOC, que consolida la cultura com el quart pilar de la missió universitària i estableix una política cultural pròpia, estructurada i amb vocació transformadora.