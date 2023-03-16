Tres dones guanyen els Premis Connect Crea, dirigits a impulsar la creació cultural i artística a les ruralitats de Terres de l'EbreL'antiga fàbrica de botons Toar, l'arxiu audiovisual d'un avi lligat al poble de Caseres i el patrimoni cultural de les Terres de l'Ebre són els temes dels projectes premiats
La Xarxa UOC Rural és la impulsora d'aquests premis que busquen generar processos de regeneració i cohesió social als territoris rurals a través de la cultura i la creació artística
Clara Martín Grau, amb Allà on l'aigua ens parla; Annabel Roda Cerdà, amb Botons de Fantasia, i Maria Pons Calvet, amb En-cantar Montsianella, són les guanyadores de la primera edició dels Premis Connect Crea. Els guardons neixen amb la voluntat d'impulsar projectes de creació artística contemporània que dialoguin amb les ruralitats contemporànies, els seus imaginaris i les seves comunitats, promovent la participació ciutadana i la inclusió social.
Allà on l'aigua ens parla, de Clara Martín Grau, és una pràctica artística vinculada al territori rural, la memòria i els arxius familiars i comunitaris. A través de l'escolta, la recuperació d'imaginaris locals i el treball amb l'experiència comunitària, la proposta construeix una peça visual i textual que vincula el paisatge amb les persones que l'habiten. En aquest vídeo, l'artista visual comparteix una part del procés de creació d'aquest projecte arrelat al poble de Caseres i al riu Algars (Terra Alta).
Botons de Fantasia, d'Annabel Roda Cerdà, és un projecte de creació sonora en format pòdcast que, a partir d'un treball comunitari, recupera veus, relats i imaginaris col·lectius vinculats al patrimoni industrial, social i femení de Santa Bàrbara (Montsià).
En-cantar Montsianella, de Maria Pons Calvet, és un taller de creació col·lectiva que combina les arts en viu amb manifestacions populars com la ruta, la rua, la desfilada o la romeria per donar lloc a una acció performativa construïda amb la comunitat.
A més, dos d'aquests projectes, el de l'Annabel Roda i el de la Maria Pons, es programaran dins del Festival Rihihiu de Santa Bàrbara.
El compromís de la UOC amb les àrees rurals
Per a la Xarxa UOC Rural, Connect Crea no és només un premi artístic. "És una aposta per entendre la cultura com un dret fonamental i com una estructura essencial en la configuració i la transformació de les identitats comunitàries i també territorials", explica la coordinadora acadèmica de la Xarxa UOC Rural, Soledad Morales. La professora afirma que aquests Premis Connect Crea "també ens apropen a parlar de drets culturals, del dret a crear, a participar i a ser reconegut simbòlicament en el propi lloc de vida. I, en contextos rurals, garantir aquests drets és tant una qüestió de justícia espacial com social". I afegeix que "en un moment en què les Terres de l'Ebre afronten reptes com el despoblament, l'envelliment o la pèrdua de narratives pròpies, la cultura pot esdevenir un motor de revitalització i resiliència; no tan sols perquè genera espais de creació i expressió individual i col·lectiva, sinó també perquè activa memòries, reforça vincles, redistribueix la veu i amplia la capacitat d'imaginar futurs compartits".
“En un moment en què les Terres de l'Ebre afronten reptes com el despoblament, l'envelliment o la pèrdua de narratives pròpies, la cultura pot esdevenir un motor de revitalització i resiliència.”