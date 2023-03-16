Busquem artistes i creadors per fer residència artística al territoriLa UOC i ACVic Centre d'Arts Contemporànies obren la convocatòria de la Residència RuralCrea 2026
La UOC, en col·laboració amb ACVic Centre d'Arts Contemporànies, obre la convocatòria Residència RuralCrea 2026, adreçada a artistes, creadors i col·lectius que duguin a terme projectes de creació contemporània vinculats als reptes socials, culturals i territorials de la Catalunya central i les ruralitats contemporànies. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 10 de maig del 2026.
Aquesta convocatòria té com a objectiu impulsar propostes que integrin una mirada crítica, interseccional i regenerativa sobre els territoris rurals i les comunitats que els habiten. Es busca fomentar projectes que dialoguin directament amb els contextos socials, culturals i territorials, contribuint a la cocreació de coneixement, la generació de noves narratives sobre aquests contextos i la transformació social.
La convocatòria s'adreça a artistes i col·lectius de qualsevol disciplina artística, incloent-hi arts visuals i plàstiques, arts escèniques, pràctiques sonores, audiovisuals, literatura, així com propostes híbrides, comunitàries o de recerca, i també a productors culturals.
La iniciativa s'emmarca en la Xarxa UOC Rural, un espai de cocreació i transferència de coneixement orientat a donar resposta als reptes i les necessitats de les ruralitats contemporànies a escala internacional, i compta amb la col·laboració de l’Àrea de Cultura de la UOC. Amb aquesta acció, es vol contribuir a la reducció de les bretxes territorials i de les desigualtats socioeconòmiques, de gènere i ambientals, reforçant el vincle entre pràctiques artístiques, recerca, comunitats i territori.
La residència ofereix una dotació econòmica total de 7.000 euros, destinada a cobrir els honoraris de l'artista o el col·lectiu seleccionat, les despeses de producció del projecte i altres despeses vinculades al desenvolupament de la residència, d'acord amb les bases de la convocatòria. La residència artística a ACVic Centre d'Arts Contemporànies posa a la disposició de la persona beneficiària espais i acompanyament per dur a terme un projecte de creació inèdit.
La Residència RURALCREA 2026 s'inscriu també en el Pla de cultura 2025–2027 de la UOC, que consolida la cultura com el quart pilar de la missió universitària i estableix una política cultural pròpia, estructurada i amb vocació transformadora.
Les bases de la convocatòria es poden consultar aquí.