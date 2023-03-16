La UOC, en colaboración con ACVic Centro de Artes Contemporáneas, abre la convocatoria Residencia RuralCrea 2026 , dirigida a artistas, creadores y colectivos que desarrollen proyectos de creación contemporánea vinculados a los retos sociales, culturales y territoriales de la Cataluña central y las ruralidades contemporáneas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de mayo de 2026.

Esta convocatoria tiene como objetivo impulsar propuestas que integren una mirada crítica, interseccional y regenerativa sobre los territorios rurales y las comunidades que los habitan. Se busca fomentar proyectos que dialoguen directamente con los contextos sociales, culturales y territoriales, contribuyendo a la cocreación de conocimiento, la generación de nuevas narrativas sobre dichos contextos y la transformación social.

La convocatoria se dirige a artistas y colectivos de cualquier disciplina artística, incluyendo artes visuales y plásticas, artes escénicas, prácticas sonoras, audiovisuales, literatura, así como propuestas híbridas, comunitarias o de investigación, y también a productores culturales.

La iniciativa se enmarca en la Red UOC Rural , un espacio de cocreación y transferencia de conocimiento orientado a dar respuesta a los retos y las necesidades de las ruralidades contemporáneas a escala internacional, y cuenta con la colaboración del Área de Cultura de la UOC. Con esta acción, se quiere contribuir a la reducción de las brechas territoriales y de las desigualdades socioeconómicas, de género y ambientales, reforzando el vínculo entre prácticas artísticas, investigación, comunidades y territorio.

La residencia ofrece una dotación económica total de 7.000 euros, destinada a cubrir los honorarios del artista o el colectivo seleccionado, los gastos de producción del proyecto y otros gastos vinculados al desarrollo de la residencia, de acuerdo con las bases de la convocatoria. La residencia artística en ACVic Centro de Artes Contemporáneas pone a disposición de la persona beneficiaria espacios y acompañamiento para el desarrollo de un proyecto de creación inédito.

La Residencia RURALCREA 2026 se inscribe también en el Plan de Cultura 2025–2027 de la UOC, que consolida la cultura como el cuarto pilar de la misión universitaria y establece una política cultural propia, estructurada y con vocación transformadora.