Librish, una plataforma digital catalana de lectors i lectures, obté el 26è. Premi LletraLa plataforma té milers d'usuaris i inclou ressenyes de llibres, recomanacions i registres de lectura d'obres en català
Librish, una plataforma de lectors i lectures multilingüe que promou especialment la llengua i la literatura catalanes, ha guanyat el Premi Lletra, que atorguen la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquest guardó reconeix projectes que impulsen la llengua i la literatura catalanes en l'entorn digital des de fa més de 25 anys (enguany se'n celebra la 26a. convocatòria). El premi, lliurat per la rectora Àngels Fitó a Albert Junyent Sala, s'ha donat a conèixer en l'acte "la Nit dels Bertrana", celebrat el 15 de setembre a l'Auditori de Girona, en el marc dels Premis Literaris de Girona, convocats anualment per la Fundació Prudenci Bertrana.
Librish és una plataforma digital catalana per a lectors, disponible com a aplicació i en versió web, que permet organitzar la biblioteca personal, registrar lectures, valorar i ressenyar llibres, crear reptes, consultar estadístiques, seguir altres lectors i descobrir noves lectures. El projecte presentat té previst incrementar i consolidar les ressenyes i el volum d'editorials, petites i grans, que publiquen en llengua catalana. Actualment, ja hi ha milers de persones que la fan servir, i la plataforma registra 10.000 ressenyes escrites en català (tant de llibres escrits en català com traduïts).
Una plataforma arrelada a l'ecosistema cultural de casa nostra
El jurat, integrat per Montse Ayats (editora a Eumo Editorial), Júlia Baena (professora a la Universitat de Barcelona), Josep M. Fonalleras (de la Fundació Prudenci Bertrana i la Universitat de Girona), Olívia Gassol (professora a la Universitat Oberta de Catalunya), Lluís Rius (director de l'Àrea de Cultura, Llengua i Publicacions a la Universitat Oberta de Catalunya) i Carlota Rubio (periodista de "Quadern" d'El País), ha triat premiar la plataforma de manera unànime i n'ha valorat especialment "l'aposta per generar una comunitat lectora i participativa connectada amb l'ecosistema literari català". "Es tracta d'una iniciativa que compta amb la participació d'autors, editorials, llibreries, biblioteques i entitats educatives i culturals, i que ofereix una alternativa complementària a les grans plataformes globals."
Des de Librish apunten que cal impulsar una plataforma de lectors que posi el focus en els autors i les editorials que publiquen en llengua catalana, atès que a les plataformes globals "la literatura catalana hi competeix dins de catàlegs immensos, sovint amb dades incompletes, poca contextualització local i una capacitat de descoberta limitada. Librish pot ocupar un espai complementari: una plataforma tecnològicament comparable en les funcions bàsiques de comunitat lectora, però arrelada al nostre ecosistema editorial i cultural".