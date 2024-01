Comença el concurs de booktrailers per a joves

Els participants hauran de crear un equip format per un màxim de quatre amics. També és molt important que tinguin ganes de passar-s'ho bé, de treballar en equip i d'ajudar-se els uns als altres. D'aquesta manera, caldrà fer parada a les biblioteques per trobar-hi un llibre atractiu. «Tant és de què parli ‒d'amor, de pors, de l'amistat, de la vida...‒ o de quin gènere sigui ‒novel·la, assaig, poema, còmic...‒. El més important és que agradi i emocioni», diu Fèrriz.

A partir d'aquí, els participants hauran de perfilar un guió i fer-ne la producció. Quan tinguin la idea ben clara, amb el mòbil o la càmera gravaran i editaran un vídeo de màxim 90 segons. També podran fer fotografies del procés de gravació, per tal de compartir a Instagram, amb l'etiqueta #booktrailerscat i el títol de l'obra, la que més els agradi. Hi haurà una sorpresa especial per a la que millor il·lustri el com-s'ha-fet (making of). Un cop acabat s'haurà de penjar a Youtube o a Vimeo.

La convocatòria s'obre l'1 de març i s'hi pot participar fins al 31 de maig de 2017. Es premiarà el millor tràiler en cadascuna de les categories següents:

Categoria 1: El millor booktrailer.

Categoria 2: El millor guió.

Categoria 3: El booktrailer més creatiu.

Categoria 4: El booktrailer més votat pel públic.

Els grups que aconsegueixin arribar a la final gaudiran d'un taller presencial amb un guionista professional. És així com podran teixir complicitats entre nous talents. A més a més, cadascun dels membres dels quatre equips guanyadors rebran una subscripció a Filmin durant sis mesos i un lot de llibres.

El jurat és format per professionals del món de l'audiovisual i del llibre:

Carme Fenoll, cap del Servei de Biblioteques de Catalunya del Departament de Cultura.

Joana Casas, gestora de projectes de dinamització cultural del Servei de Biblioteques de Catalunya del Departament de Cultura.

Jordi Sánchez-Navarro, director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i programador de la secció d'animació del Sitges - Festival Internacional de Cinema de Catalunya.

Teresa Fèrriz Roure, responsable de Nous Projectes a la UOC.

Inés Cornelles, responsable de l'àrea audiovisual de Catorze.

Cristina Jiménez, guionista i coordinadora de guió del Super3.

Lyona, realitzadora, dissenyadora i il·lustradora.

Gina Tost, periodista especialitzada en tecnologia i videojocs.

Sebastià Portell, dramaturg i escriptor.

Joan-Lluís Lluís, escriptor.

Aquesta iniciativa compta amb el suport de Filmin, els diaris Ara i El Periódico, l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, l'Associació de Llibreters i les editorials Bromera, Ara Llibres, La Galera, Ediciones B, Sembra Llibres, Periscopi, Montena, Nube de Tinta, Alfaguara Juvenil, Editorial Casals i Cruïlla.

Els tràilers de llibre guanyadors de les edicions anteriors estan recollits en aquest enllaç.