Les tecnologies digitals poden canviar la narrativa entorn de la crisi climàtica? Com pot ajudar a lluitar contra aquesta emergència global el diàleg entre l'art, l'acadèmia i l'activisme? Aquestes són algunes de les qüestions sobre les quals reflexiona el projecte Invisible Voice de Mark Farid, artista resident a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en el marc de la residència impulsada per HacTe, Hub d'Art, Ciència i Tecnologia de Barcelona dins el projecte europeu S+T+ARTS in the City.

Farid és un artista digital, investigador i professor de Belles Arts a la Central Saint Martins, University of the Arts de Londres. El creador ha estat un dels onze seleccionats de les residències S+T+ARTS (Science, Technology and the Arts), un programa impulsat per la Comissió Europea que convida artistes a donar una resposta als reptes a què han de fer front les regions europees combinant la creativitat i les tecnologies.

"Invisible Voice observa com les coses externes, passades pel filtre de la tecnologia, influeixen en la consciència i la identitat. Aquesta residència a la UOC és molt adequada per al projecte en què estic treballant perquè em donarà accés tant a investigadors de la Universitat com a organitzacions no governamentals, grups d'artistes, activistes…", explica Farid.

El projecte de Farid vol respondre al repte inicial sobre com les narratives digitals poden ajudar Barcelona a fer front a la crisi climàtica actual. L'artista ja està treballant al hub de recerca del campus del Poblenou, principalment amb membres dels grups de recerca DARTS, TURBA, MEDIACCIONS i CAREnet, però també amb altres professionals que tenen la seu en aquest hub de recerca, com l'Audiovisual and Sound Lab, XR Lab i Digital Fabrication Lab. "L'objectiu és que els artistes, els investigadors i les ONG treballem de manera conjunta amb un abordatge multidisciplinari, que en realitat és l'essència del segle XXI, i aquest és l'enfocament amb el qual treballa la UOC. Com podem aplicar aquests principis al projecte Invisible Voice?", diu l'artista i investigador.

"La residència d'un artista a dins de la UOC fa possible, d'una banda, valorar les arts com un mode de coneixement específic que afavoreix el diàleg transversal entre diferents àmbits de recerca, producció, transferència i difusió i, de l'altra, contribueix al diàleg multidisciplinari en pro dels grans reptes actuals als quals ens enfrontem individualment i col·lectivament com a societat", explica Pau Alsina, investigador principal del projecte S+T+ARTS in the City a Catalunya i professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.

El vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC, Manel Jiménez Morales, assegura que "amb aquesta residència, la nostra universitat vol oferir una arena d'interacció entre la investigació artística i la recerca cientificotecnològica. Cadascuna parteix de paradigmes diferents, però comparteixen dinàmiques metodològiques assimilables que, a més, es complementen i dimensionen la funció productiva i social de la Universitat."

La residència, de nou mesos, és coordinada per HacTe, hub que explora les interseccions entre art, ciència i tecnologia per afrontar la complexitat dels reptes contemporanis i del qual la UOC és sòcia fundadora, juntament amb una desena d'organitzacions de referència dels camps cultural, científic, acadèmic i tecnològic.