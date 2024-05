¿Pueden las tecnologías digitales cambiar la narrativa en torno a la crisis climática? ¿Cómo puede el diálogo entre el arte, la academia y el activismo ayudar a luchar contra esta emergencia global? Estas son algunas de las cuestiones sobre las que reflexiona el proyecto Invisible Voice de Mark Farid, artista residente en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en el marco de la residencia impulsada por HacTe, Hub de Arte, Ciencia y Tecnología de Barcelona dentro del proyecto europeo S+T+ARTS in the City.

Farid es un artista digital, investigador y profesor de Bellas Artes en la Central Saint Martins, University of the Arts de Londres. El creador ha sido uno de los once seleccionados de las residencias S+T+ARTS (Science, Technology and the Arts), un programa impulsado por la Comisión Europea que invita a artistas a dar una respuesta a los retos a que deben enfrentarse las regiones europeas combinando la creatividad y las tecnologías.

"Invisible Voice observa cómo las cosas externas, pasadas por el filtro de la tecnología, influyen en la conciencia y la identidad. Esta residencia en la UOC es muy adecuada para el proyecto en el que estoy trabajando porque me dará acceso tanto a investigadores de la universidad como a organizaciones no gubernamentales, grupos de artistas, activistas…", explica Farid.

El proyecto de Farid pretende responder al reto inicial sobre cómo las narrativas digitales pueden ayudar a Barcelona a hacer frente a la crisis climática actual. El artista ya está trabajando en el hub de investigación del campus del Poblenou, principalmente con miembros de los grupos de investigación DARTS, TURBA, MEDIACCIONS y CAREnet, pero también con otros profesionales que tienen la sede en este hub de investigación, como el Audiovisual and Sound Lab, XR Lab y Digital Fabrication Lab. "El objetivo es que los artistas, investigadores y ONG trabajemos de manera conjunta con un abordaje multidisciplinario, que en realidad es la esencia del siglo XXI, y este es el enfoque con el que trabaja la UOC. ¿Cómo podemos aplicar estos principios al proyecto Invisible Voice?", dice el artista e investigador.

"La residencia de un artista dentro de la UOC hace posible, por un lado, valorar las artes como un modo de conocimiento específico que favorece el diálogo transversal entre diferentes ámbitos de investigación, producción, transferencia y difusión y, por otro, contribuye al diálogo multidisciplinario en pro de los grandes retos actuales a los que nos enfrentamos individual y colectivamente como sociedad", explica Pau Alsina, investigador principal del proyecto S+T+ARTS in the City en Cataluña y profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC.

El vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC, Manel Jiménez Morales, asegura que "con esta residencia, nuestra universidad quiere ofrecer una arena de interacción entre la investigación artística y la investigación científico-tecnológica. Cada una parte de diferentes paradigmas, pero comparten dinámicas metodológicas asimilables que, además, se complementan y dimensionan la función productiva y social de la UOC".

La residencia, de nueve meses, es coordinada por HacTe, hub que explora las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología para afrontar la complejidad de los retos contemporáneos y del que la UOC es socia fundadora, junto con una decena de organizaciones de referencia de los campos cultural, científico, académico y tecnológico.