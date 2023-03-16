Los proyectos de investigación: “La diplomacia cultural de Pau Casals a través del Pessebre: Puerto Rico como nodo (hub) de un circuito internacional de paz y política de la recepción” (1957–1973)” y “La recepción de Pau Casals en Buenos Aires: acontecimiento, redes de sociabilidad y memoria cultural (1937–c.1960)” ganadores de la IV convocatoria de las becas de investigación de la Cátedra UNESCO Pau Casals 2026.

La Cátedra UNESCO Pau Casals –fruto de un convenio entre la Fundación Pau Casals y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)– tiene como objetivo impulsar la investigación, la producción de conocimiento, difusión y el debate contemporáneo sobre la relación entre la música, la defensa de los valores de la paz, los derechos humanos y la democracia.

La comisión de selección ha hecho una valoración muy positiva de todas las propuestas, destacando sobre todo el alcance internacional –los candidatos y candidatas provienen de 4 continentes diferentes (dieciséis de África, once de América, ocho de Asia y dos de Europa)–, la diversidad de perfiles, así como la dimensión musical y humanística de todos los proyectos presentados. Finalmente se ha decidido conceder las becas al proyecto “La diplomacia cultural de Pau Casals a través del Pessebre: Puerto Rico como nodo (hub) de un circuito internacional de paz y política de la recepción” (1957–1973)” presentado por Haruko Hosada Kawase y el proyecto “La recepción de Pau Casals en Buenos Aires: acontecimiento, redes de sociabilidad y memoria cultural (1937–c.1960)” presentado por Guillermo Alejandro Dellmans.

El proyecto de Haruko Hosada Kawase, profesora de la Universidad de Tokio, “La diplomacia cultural de Pau Casals a través del Pessebre: Puerto Rico como nodo (hub) de un circuito internacional de paz y “política de la recepción” (1957–1973)” tiene como objetivo reconstituir, mediante fuentes primarias, la circulación y los encuadres del oratorio “El Pessebre”, poema de Joan Alavedra y compuesto por Pau Casals entre los años 1943 y 1946 y orquestada por su hermano Enric, y explicar el papel de Puerto Rico como “espacio frontera”, comparando México (gobierno y República en el exilio), España (franquismo) y los Estados Unidos.

El segundo proyecto ganador es el presentado por Guillermo Alejandro Dellmans, profesor de la Universidad de Buenos Aires, “La recepción de Pau Casals en Buenos Aires: acontecimiento, redes de sociabilidad y memoria cultural (1937–c.1960)”. La investigación propone analizar la recepción de Pau Casals en Buenos Aires desde su visita de 1937 hasta sus posibles resignificaciones posteriores, en el marco de la Guerra Civil Española y el impacto del exilio republicano en Argentina. El proyecto quiere contribuir a una comprensión de la recepción musical como proceso histórico dinámico, atravesado por disputas ideológicas y prácticas de memoria cultural.

La Cátedra UNESCO Pau Casals, en colaboración con la Sociedad de Gestión de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE), apoya económicamente a cada uno de los proyectos becados, así como acompañamiento de una comisión de expertos y acceso al fondo documental de Pau Casals, ubicado al Archivo Nacional de Cataluña, entre otras contraprestaciones.

Los proyectos de investigación de las becas de investigación de 2024 fueron los presentados por Magda Polo Pujadas, “La estética musical de Pau Casals. Tradición y modernidad” y por John Gledhill “Los roles y las funciones de la música en la construcción de la paz de las Naciones Unidas”. Ambos, en proceso de edición y se podrán consultar los resultados en la colección Papeles de la Cátedra.

El año 2025 se seleccionaron los proyectos “Pau Casals y el Nobel de la Pau, una candidatura durante la Guerra Fría” presentado por Joan Esculies Serrat y el proyecto “Música en contra del reclutamiento. Resistencia cultural y protesta antimilitarista en España (1984 – 2002)”, presentado conjuntamente por Andrés López Estapé y Violeta Caballero Caballero que están en proceso de ejecución.