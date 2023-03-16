La inteligencia artificial (IA) está transformando nuestro mundo a pasos de gigante: no hay sector económico o ámbito social que no haya sido tocado, para bien o para mal, por esta tecnología. Si en el mundo empresarial y económico la irrupción de la IA se ve como una herramienta para ganar en productividad y optimizar los procesos de trabajo, en otros ámbitos, como en el mundo del arte, se mira con recelo y desconcierto el impacto que podría tener.

La V Jornada de la Cátedra UNESCO Pau Casals , celebrada el 5 de mayo en el campus de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), reflexionó sobre el uso de la inteligencia artificial en la creación artística, una actividad enmarcada dentro de las actividades del 150.º cumpleaños del nacimiento de Pau Casals, músico avanzado a su tiempo que mantuvo un compromiso firme con la paz, la ética y la responsabilidad social.

Abrieron la jornada Àngels Fitó, rectora de la UOC; Jordi Pardo, director de la Fundación Pau Casals , y Joan Fuster-Sobrepere, director de la Cátedra UNESCO Pau Casals . "Casals fue un innovador y revolucionó la manera de tocar el violonchelo. También quiso que la música fuera accesible para todo el mundo y fue ejemplo de civismo y de paz. Hoy, la inteligencia artificial está redefiniendo los procesos creativos, el aprendizaje. Ante esta tecnología tan poderosa, la ética y la mirada crítica que mantuvo Casals son imprescindibles", defendió Fitó, que remarcó la importancia de renovar la alianza entre el humanismo, la cultura y la tecnología.

Creatividad humana versus automatismo

La primera parte de la jornada la protagonizó una mesa redonda con Joan Manuel del Pozo, presidente del Consejo de Educación de Cataluña ; Jorge Luis Marzo , historiador del arte y profesor de la Escuela Bau, y Tatiana Afanador , investigadora en arte y tecnología, con la moderación de Tere Badia, directora de Hacte , el Hub de Arte, Ciencia y Tecnología de Barcelona. En el debate, que se centró en la creatividad humana versus la "creatividad" de la IA, los tres ponentes coincidieron en una visión crítica de la IA como tecnología con capacidad creativa.

Para Del Pozo, la creación está absolutamente conectada con la experiencia humana, hecho que hace imposible que la IA pueda crear, porque es un medio que vive de sensores y no tiene sensibilidad: "La creación viene de la compleja vida humana, está ligada a la encarnación, al coro, al hígado, a nuestro cuerpo... A la IA se le atribuye creatividad, y esto es falso", aseguró. Del Pozo, doctor en Filosofía y traductor de Cicerón al catalán, también alertó de la capacidad de las IA de imitar aquello que crean los humanos, poniendo sobre la mesa la necesidad ética y jurídica de frenar "el fenómeno de falsificación de la vida".

Afanador, investigadora, entre otros ámbitos, de las hibridaciones entre humanos y cíborgs, criticó la oscuridad de la caja negra de la IA y "el problema ético que representan los sesgos de sus impulsores, que son hombres blancos y occidentales". Para la investigadora, uno de los rasgos creativos de las personas es que podemos romper las reglas, "tal como hacemos los humanos cuando creamos", mientras que la IA no lo hace. "Nuestro cerebro es plástico y puede romper con el automatismo", dijo.

Jorge Luis Marzo fue el más crítico, advirtiendo de las limitaciones creativas de la IA y, también de las implicaciones políticas y éticas que puede tener su utilización en muchos ámbitos. "La IA es incapaz de utilizar la imaginación, que es la base del arte. Lo único que hace es convertirlo todo en datos. En el mundo de hoy, tenemos el arte secuestrado por los ingenieros", y puso como ejemplo el hecho de que, en la plataforma Flickr, el concepto langosta está definido como "plato de cocina", en lugar de como animal marino. Marzo alertó que el uso de algunos aspectos de la IA por parte de los gobiernos, como por ejemplo la identificación de ciudadanos con datos biométricos, puede conducir a discriminaciones de todo tipo.