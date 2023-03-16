Actividades que realizará durante su residencia en Barcelona

Ciclo "Beirut y Dubái: ciudades para entender un mundo en crisis"

3 de noviembre - 2 de diciembre

Beirut es una ciudad milenaria marcada por la guerra, la corrupción y el colapso institucional, y donde la memoria está fragmentada y en disputa. Dubái, en cambio, se presenta como el paradigma de la funcionalidad y de un futuro tecnológico y acelerado. A pesar de sus diferencias, ambas ciudades están sometidas a lógicas y dinámicas que condicionan el futuro urbano a escala global: la erosión de las instituciones democráticas, la adaptación a condiciones climáticas hostiles, la transición energética, los movimientos migratorios, las tensiones geopolíticas y las guerras, el incremento de la desigualdad o el avance del capitalismo inmobiliario. Ante la convergencia de diferentes retos, hoy nos hacemos constantemente la pregunta de cómo responder a una situación crítica. A partir de dos casos paradigmáticos y opuestos como los de Beirut y Dubái, Ammoun propone repensar cómo respondemos a la convergencia de crisis y se fija en la relación entre erosión democrática, desigualdad social y emergencia climática, uno de los principales aceleradores que pone a prueba las formas de gobernanza existentes. ¿Qué puede aprender, la ciudad europea, de los modelos del golfo Pérsico y el Levante?

Conferencia inaugural: "Beirut, las ciudades y el mito de la resiliencia"

3 de noviembre | 18.30 - 20.00 h

Beirut es una ciudad milenaria que en los últimos años ha vivido bajo el asedio de la guerra, la malgovernanza, la erosión de las instituciones democráticas y el capitalismo inmobiliario. Esta acumulación de crisis se puede trazar en el espacio urbano, donde se constatan los vestigios de los bombardeos, el abandono de edificios monumentales o la desaparición de patrimonio en beneficio de una rápida reconstrucción. La explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020 fue la máxima expresión del encadenamiento y el solapamiento de crisis, que han convertido la capital del Líbano en el máximo exponente de los efectos nocivos de las expectativas inagotables de la resiliencia. La ciudad que no desfallece, mil veces destruida y mil veces levantada de nuevo.

En esta conferencia, Camille Ammoun propone un viaje por las huellas materiales y humanas de estos procesos como constatación del fracaso de la lógica de la resiliencia, según la cual podemos salir indemnes de los golpes y las fracturas de una crisis. A partir del caso de Beirut, propone pensar un nuevo paradigma: la subsidencia. Un concepto que permite entender qué pasa cuando las crisis no se suceden de forma aislada, sino que se acumulan, se encabalgan y transforman las condiciones en las que vivimos. La conferencia ofrece así herramientas para pensar cómo podemos responder a un mundo en el que las crisis dejan de ser excepciones y se convierten en una situación permanente. Con la moderación del periodista y excorresponsal en el Próximo Oriente Albert Elfa.

Conversación con Rana Eid: "Beirut, la ciudad y el colapso"

18 de noviembre | 18.30 - 20.00 h

Hace más de dos décadas, Rana Eid decidió sacar la grabadora para captar la dimensión sonora de un miedo que llevaba dentro: el de la guerra en Beirut, su ciudad natal. Desde entonces, ha ido reuniendo un archivo de sonidos que va más allá de los muros, las paredes y los tejados de la ciudad, y registra sus partes escondidas e inaccesibles. El zumbido de un dron sobrevolando el cielo limpio y claro de Beirut, el estallido de una bomba que llega a la oscuridad de un refugio o el griterío de una revuelta social. Ha creado un paisaje sonoro que pone de relieve la dimensión sensorial de la catástrofe y permite comprender los miedos (a menudo escondidos detrás de la búsqueda de respuestas efectivas) de vivir en una situación de crisis constante.

Esta conversación aborda la relación entre ciudad y colapso a partir del archivo sonoro que la diseñadora de sonido Rana Eid ha reunido a lo largo de más de dos décadas en Beirut. También se adentra en la relación de sus habitantes con los vestigios de la catástrofe y en la dimensión sensorial de vivir en una situación de crisis permanente.

Conversación con Roman Stadnicki: "Dubái, el sueño del siglo XXI"

2 de diciembre | 18.30 - 20.00 h

¿Es Dubái, la ciudad de los rascacielos, la economía digital y el capitalismo inmobiliario, la máxima expresión de nuestro tiempo? Este planteamiento es el punto de partida de Camille Ammoun y Roman Stadnicki: pensar en Dubái como un modelo que ha dado forma a los sueños urbanos del siglo XXI y donde confluyen a la vez muchas de las fuerzas y las fracturas que definen el presente, como por ejemplo la energía fósil, el trabajo migrante y la desigualdad, el urbanismo financiero o la economía digital. La conversación reflexionará críticamente sobre las contradicciones de un modelo basado en la innovación tecnológica y el uso intensivo de recursos en un contexto marcado por la emergencia climática.

Esta conversación nos invita a ver Dubái y las ciudades del golfo Pérsico más allá del monocultivo de los rascacielos y la narrativa del lujo y el espectáculo, para profundizar en las contradicciones de este modelo y su influencia en la imaginación urbana de nuestro tiempo.

Taller sobre escritura, literatura y ciudad: "Caminar, escribir"

7 y 14 de noviembre

Camille Ammoun propone un ejercicio de observación de la ciudad y sus imaginarios a través de la escritura. El punto de partida es caminar: observar la ciudad, escribir y prestar atención a la manera cómo los espacios y las personas se afectan mutuamente. De este modo, el espacio urbano se revela como un archivo vivo, formado también por las historias de las personas que lo habitan y sus miedos, aspiraciones, recuerdos o fracasos. Un archivo que se puede explorar y hacer visible en el lenguaje literario, como hicieron James Joyce con Dublín, Mercè Rodoreda con Barcelona o Jorge Luis Borges con Buenos Aires.

El 7 de noviembre tiene lugar la primera sesión y se divide en dos partes. La primera es una clase magistral sobre la relación entre ciudad y literatura y una introducción a la psicogeografía como práctica para leer el espacio urbano. La segunda es una caminata por el Raval, para poner en práctica este proceso de observación y escritura, con el acompañamiento de David Bravo.

El 14 de noviembre es la segunda sesión. Consiste en una lectura colectiva y un espacio de conversación a partir de los textos escritos durante el taller, para explorar qué pueden revelar sobre los espacios que habitamos y sobre el imaginario de una ciudad.

Seminario con Camille Ammoun: "Las ciudades y el calor extremo: el caso del golfo Pérsico y los límites de la adaptación"

23 de noviembre | 11.00 - 13.00 h

Mientras el planeta se acerca rápidamente al límite de 1,5 grados centígrados de calentamiento, las ciudades europeas ya sufren los efectos cada vez más intensos del calor extremo. Este impacto afecta la salud de las personas, las infraestructuras y el funcionamiento de los servicios públicos. Según estimaciones publicadas por The Guardian, el verano de 2026 ha dejado al menos 35.000 muertos en Europa por causas atribuibles al calor. Los incendios forestales en el sur de Francia y en la península Ibérica, así como la disminución del caudal de los grandes ríos europeos, son otras manifestaciones de un clima cada vez más extremo. Ante este escenario, la pregunta sobre cómo prepararnos para vivir con temperaturas extremas toma una nueva dimensión: ¿seguirán siendo habitables nuestras ciudades? ¿Qué límites tiene nuestra capacidad de adaptación? ¿Y qué coste social tiene?

En este contexto, las ciudades de la península Arábiga ofrecen un caso de estudio especialmente revelador. Son ciudades que conviven desde hace décadas con las condiciones climáticas extremas y a menudo se han presentado como un modelo que responde a ello con cierto éxito. Aun así, hay que prestar atención a sus límites y contradicciones, ya que es un modelo extremadamente dependiente de las energías fósiles y del uso intensivo de recursos, y que se ha desarrollado sobre una fuerte desigualdad social.

Camille Ammoun analiza las contradicciones del modelo Dubái, que da forma a la imaginación urbana contemporánea. El seminario plantea una reflexión sobre la viabilidad de la vida urbana en un planeta más cálido, los límites de la adaptación y su relación con la desigualdad social y las formas de gobernanza. Con la moderación de Tomás Criado, investigador de la UOC y experto en el estudio de las sombras y el calor.

Pensamiento crítico para adolescentes: "Sobrevivir al calor. La ciudad y la crisis climática"

3 de diciembre | 12.00 - 13.15 h

¿Podremos seguir viviendo en nuestras ciudades en un planeta con temperaturas cada vez más altas? Las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas, y sus efectos ya llegan a todo el mundo, también a las ciudades europeas. En todas partes, ponen en riesgo la salud de las personas y tensionan las infraestructuras y los servicios públicos. Ante este escenario, la adaptación a las temperaturas extremas se convierte en uno de los grandes desafíos del futuro urbano. ¿Hasta qué punto podemos confiar en la tecnología para hacer frente a ello? El aire acondicionado, los edificios inteligentes o las grandes infraestructuras pueden ofrecer soluciones, pero también implican un consumo elevado de energía y recursos, y no están al alcance de todo el mundo. La crisis climática nos obliga, por lo tanto, a revisar el modelo de ciudad que hemos construido y a preguntarnos quién podrá seguir viviendo en ellas y en qué condiciones. ¿Qué podemos aprender de estas ciudades? ¿Y qué alternativas tenemos para garantizar un futuro urbano habitable y justo?

Programa de residencias internacionales

El programa de residencias internacionales del CCCB , en el que se enmarca la estancia de Camille Ammoun en la ciudad, ha acogido entre 2024 y 2027 nueve figuras de los ámbitos del pensamiento, el periodismo y la creación en todo el mundo con el objetivo de generar proyectos conjuntos y de posibilitar los vínculos con pensadores e instituciones locales.