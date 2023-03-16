Desde hace una década, la periodista palestina Mariam Barghouti informa sobre los sistemas de segregación, censura y exclusión impuestos por Israel, y sobre la guerra y el genocidio en Gaza. Invitada por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) con la colaboración de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), está en Barcelona como séptima residente de un programa internacional que puso en marcha hace dos años con el escritor y periodista norteamericano Patrick Radden Keefe . Barghouti ha compartido con los medios de comunicación asistentes su día a día en una zona de conflicto, la importancia de acercarse a las historias explicando todos sus detalles y la censura de algunos medios internacionales en la cobertura de esta guerra. El acto, celebrado el 5 de mayo en el CCCB, ha contado con la participación de Judit Carrera, directora del CCCB, y Lluís Rius, director del Área de Cultura de la UOC.

"Lo que está ocurriendo en Cisjordania es una forma de limpieza étnica", ha afirmado la joven periodista tan solo empezar el acto. "Cada día hay ataques en pueblos palestinos". Esto hace que "muchos periodistas palestinos eviten viajar entre distritos, porque cualquier colono israelí puede asesinarlos".

La vida en Cisjordania se ha convertido en una sucesión "constante de bombas y balas", ha relatado la periodista. Y es que "Israel se asegura de que no haya un momento de calma", ha añadido. Sin embargo, para Barghouti, la guerra transciende todos los aspectos del día a día de la población palestina y se hace presente "en las bodas, en las graduaciones… Y esto rompe el futuro".

La tarea como periodista de guerra

En este entorno tan peligroso, "los periodistas que estamos sobre el terreno sabemos que puede ser nuestro último día", ha dicho. Aun así, cree que tirar la toalla sería lo que busca Israel, por eso afirma que su trabajo es explicar al mundo y denunciar lo que está ocurriendo en este rincón del planeta. Lo que no puede ser es neutral, ha declarado, "porque no puedes ser objetivo cuando ves el horror y que te están atacando".

En el ámbito periodístico, Barghouti ha colaborado con medios de alcance internacional como Al-Jazeera English, Newsweek, The Guardian, la BBC, International Business Times, Drop Site, The New Arab o Middle East Eye, y es una de las impulsoras y editoras de Communicating Palestine , una plataforma que ofrece herramientas discursivas para promocionar miradas y narraciones éticas sobre la población palestina y la situación de ocupación.

El hecho de ser palestina la ayuda a explicar las historias desde otra perspectiva, ha comentado en el acto de su presentación. "A veces cubría noticias con otros corresponsales internacionales, y las piezas finales no tenían nada que ver". La clave es "hablar con las familias que acaban de perder a un ser querido al cabo de un tiempo", y no hacerlo inmediatamente, como hacían sus compañeros de profesión. Para la periodista, "muchos corresponsales internacionales no han permitido ser personas a los palestinos".

Aun así, ya hace tiempo que dejó de explicar noticias cortas y duras. "Ahora hago noticias largas, con detalles; y lo hago para el futuro", ha afirmado.

Consecuencias emocionales del conflicto

Respecto al cansancio que supone un trabajo como este a lo largo de los años, ha admitido que los medios "trabajamos dentro de la fatiga. Ya no somos solo reporteros, sino reportados".

Además, "me arriesgo a que me detengan; siempre tengo este riesgo, y emocionalmente es muy duro", ha reconocido. En su caso, "recuerdo a cada palestino que ha muerto y de quien he recogido su historia". Físicamente, este desgaste ha hecho que se quedara "callada durante días".

La percepción internacional del conflicto

Para la nueva residente del CCCB, "Israel estudia constantemente cómo diseñar la percepción internacional". Sin embargo, "la opinión pública es más antiisraelita que propalestina", ha decretado.

Como periodista local que trabaja para medios internacionales, Barghouti ha dicho que "los periodistas locales me apoyan", porque "están acostumbrados a que los medios internacionales no expliquen bien las cosas".

También ha recordado que el hecho de ser "una mujer joven" en su caso la ha beneficiado. "Cuando era más joven, los periodistas más mayores me enseñaban cómo era la profesión y me dieron acceso a ella". Y la sensibilidad que tiene por el hecho de ser mujer le permitía llegar allí donde sus colegas hombres no llegaban: "Llegué a otras historias, donde nadie más llegaba". Aun así, no siempre es fácil ser, a menudo, "la única periodista mujer y el único medio angloparlante" en una zona en conflicto.

Durante su presentación, Barghouti ha denunciado también la censura que aplican algunos medios de comunicación internacionales como el New York Times, que no deja que se diga genocidio. Otras palabras prohibidas, ha añadido, son asentamientos ilegales y milicias.

Ser residente del CCCB en Barcelona la ayudará a parar y reflexionar

Respecto a su estancia en Barcelona como nueva residente del CCCB con la colaboración de la UOC, la periodista ha opinado que "la ventaja de estar fuera de Palestina un tiempo es poder reflexionar". Y se ha remitido a los corresponsales, que después de un tiempo cubriendo la guerra pueden volver a casa, "reflexionar y explicar historias más profundas".

Más datos sobre Mariam Barghouti

Licenciada en Lengua y Literatura Inglesa por la Universidad de Birzeit y con un máster en Sociología y Cambio Global por la Universidad de Edimburgo, Barghouti representa una generación de intelectuales palestinos que combinan la investigación académica, el periodismo y el activismo para articular narrativas complejas del territorio.

Su investigación ha aparecido en publicaciones como I found Myself in Palestine (Interlink Publishing, 2020) o Gaza: The Story of a Genocide (Verso Books, 2025), y colabora con medios de alcance internacional como Al-Jazeera English, Newsweek, The Guardian, International Business Times, la BBC, Drop Site, The New Arab o Middle East Eye. En el pasado, fue la corresponsal principal para Mondoweiss en Palestina y en el Líbano.

Actualmente es una de las impulsoras de Communicating Palestine, una plataforma que ofrece herramientas discursivas para promocionar miradas y narraciones éticas sobre la población palestina y la situación de ocupación.