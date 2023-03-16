Actividades que llevará a cabo durante su residencia

● Conferencia inaugural: "En medio: el desplazamiento como segunda lengua" (2 de marzo, a las 18.30 h).

A partir de su experiencia de exilio, la escritora y poeta María Stepánova aborda el desplazamiento como una condición definidora del presente. En esta conferencia, se aproxima a él como umbral lingüístico e imaginativo, y se pregunta cómo sobrevive la poesía entre lenguas y qué tipo de promesa puede encontrarse en este intervalo.

El desplazamiento se convierte cada vez más en una condición que define nuestro tiempo: una realidad última para millones de personas, una condición general que define nuestras percepciones de pertenencia, conexión e intercambio (y, sobre todo, el papel y el significado del lenguaje). En esta charla, María Stepánova reflexiona sobre el desplazamiento como una condición geográfica y política, pero también lingüística e imaginativa. ¿Cómo da forma a nuestras expectativas sobre la literatura? ¿Es posible trascender las fronteras lingüísticas? ¿Cómo sobrevive la poesía entre lenguas, y qué tipo de promesa encuentra en el espacio que las separa? Modera: Marta Marín-Dòmine.

● Seminario con escritores, artistas y periodistas: "Alimentar a la bestia" (10 de marzo, a las 10 h)

Las obras de María Stepánova se centran en las múltiples capas de la memoria. Su literatura se despliega allí donde pasado y presente se encuentran, e indaga en la distancia entre los relatos históricos oficiales, que imponen uniformidad, y la memoria íntima y familiar, que a menudo escapa de la coherencia. Como periodista, fundó Colta.ru, la primera revista rusa financiada con micromecenazgo, que nacía con la vocación de comprender el espíritu del país y su gente desde las artes. En 2022, tras la invasión a gran escala de Ucrania, el gobierno ruso clausuró la revista y Stepánova tuvo que exiliarse.

Desde entonces, no ha dejado de plantearse las mismas preguntas: ¿qué falló para que se llegara a este extremo? ¿Hasta qué punto quedan ahora comprometidas la cultura y la sociedad rusa en su conjunto? En este seminario, convocamos a voces del mundo del periodismo, la literatura, la traducción y las ciencias políticas para adentrarnos en la dimensión cultural de los imaginarios políticos que dominan la Rusia actual, marcados por la guerra, el imperialismo y el autoritarismo. Moderan: Miquel Cabal y Jorge Ferrer.

● Ciclo de conversaciones: "Sin palabras" (8 y 16 de abril)

Las experiencias diaspóricas de escritoras y escritores de distintas generaciones, que escriben en idiomas diferentes o que cargan con memorias y herencias distintas, no caben en una sola categoría. Sin embargo, están unidas por algunos hilos: la extrañeza de vivir en una nueva lengua, la investigación constante de una voz propia en medio del desarraigo o el esfuerzo para definirse más allá de la experiencia migratoria. ¿Hasta qué punto la lengua y el pensamiento están modelados por la pérdida de un país, de un idioma o de un sentimiento de pertenencia? ¿En qué puede transformarse esta pérdida? ¿Puede abrir la puerta a nuevos lenguajes y formas de imaginación? En conversación con Sasha Marianna Salzmann y Eugene Ostashevsky, que exploran la migración y el desarraigo en su obra, María Stepánova nos invita a explorar el desplazamiento como una experiencia clave de nuestro tiempo.

Programa de residencias internacionales

El programa de residencias internacionales del CCCB , en el que se enmarca la estancia de Stepánova en la ciudad, acoge entre 2024 y 2027 a nueve figuras de los ámbitos del pensamiento, el periodismo y la creación de todo el mundo con el objetivo de generar proyectos conjuntos y de posibilitar los vínculos con pensadores e instituciones locales.

El primer residente CCCB (junio-julio de 2024) fue Patrick Radden Keefe , periodista de investigación de los Estados Unidos y uno de los referentes de la no ficción literaria. Lo siguieron la también periodista y escritora Eliane Brum , reconocida activista por el clima de Brasil (septiembre-diciembre de 2024); la escritora y cineasta Tsitsi Dangarembga , una de las grandes intelectuales africanas contemporáneas (enero-abril de 2025); la periodista, investigadora y documentalista filipina Patricia Evangelista , una de las periodistas de trauma más reconocidas internacionalmente (mayo-julio de 2025), y la escritora Yásnaya Elena A. Gil, considerada una de las voces de referencia del pensamiento indígena y la defensa de los derechos lingüísticos en América Latina (septiembre-diciembre de 2025).

Este proyecto es posible gracias al apoyo y la financiación de la Fundación Privada Mir-Puig y la colaboración de la UOC.