La poeta y escritora María Stepánova, nueva residente del CCCB y la UOCConsiderada una de las grandes figuras de la literatura rusa de su generación, Stepánova extenderá su residencia en Barcelona hasta abril
La escritora en el exilio es la sexta residente de un programa internacional que facilita vínculos con pensadores e instituciones locales y la generación de proyectos conjuntos
María Stepánova (Moscú, 1972) es una de las grandes figuras de la literatura rusa de su generación, y es también la nueva protagonista del programa de residencias internacionales del CCCB en colaboración con la UOC. Este viernes, 13 de febrero, en la sede del CCCB, será presentada a los medios de comunicación en un encuentro en el que también participarán Judit Carrera, directora del CCCB; Manel Jiménez Morales, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC; Sandra Ollo, directora de la editorial Acantilado, y Rosa Rey, directora de Angle Editorial.
Nacida en Moscú, Stepánova se exilió en Berlín cuando estalló la guerra de Ucrania. Su obra incluye diez recopilaciones de poemas, una obra, una novela y tres ensayos que exploran la relación entre memoria, lenguaje e identidad.
En 2018 recibió el Premio Gran Libro, el más importante de la literatura rusa, en reconocimiento a la obra En memoria de la memoria, publicada en español por Acantilado (2022). Desde entonces, se ha traducido a unos veinte idiomas y ha recibido premios internacionales, así como las nominaciones al Premio Booker International (2021) y al Premio Médicis (2022), que la consolidan como una voz central en el ámbito europeo.
Entre su obra, también destacan los poemarios traducidos al inglés Holy Winter 20/21 (Bloodaxe Books, 2024) y The Voice Over (Columbia University Press, 2021), y la novela Desaparecer (Angle, 2026 / Acantilado, 2025), una historia enigmática que reflexiona sobre la identidad y la pertenencia en el exilio y que está previsto que se traduzca a más de diez idiomas. Stepánova es también fundadora y editora de la revista Colta.ru, el primer medio cultural independiente de Rusia, bloqueado desde la invasión de Ucrania.
La literatura y la poesía de Stepánova se despliegan en la memoria, en la que confluyen el pasado y el presente. Con su poesía, reflexiona sobre el significado que los acontecimientos imprimen en las palabras y la carga de pasado que las conforma. Explora cómo el mundo —y, en concreto, un presente marcado por la guerra, los desplazamientos forzados o el auge autoritario— afecta al lenguaje. Si con su primer libro evidenciaba la polifonía de la memoria ante los relatos homogéneos de los que pretenden controlar el pasado para definir el presente, con Desaparecer Stepánova explora los fantasmas que han construido la Rusia actual y sus ecos a escala europea, y se pregunta sobre la posibilidad de escapar de ellos.
Actividades que llevará a cabo durante su residencia
● Conferencia inaugural: "En medio: el desplazamiento como segunda lengua" (2 de marzo, a las 18.30 h).
A partir de su experiencia de exilio, la escritora y poeta María Stepánova aborda el desplazamiento como una condición definidora del presente. En esta conferencia, se aproxima a él como umbral lingüístico e imaginativo, y se pregunta cómo sobrevive la poesía entre lenguas y qué tipo de promesa puede encontrarse en este intervalo.
El desplazamiento se convierte cada vez más en una condición que define nuestro tiempo: una realidad última para millones de personas, una condición general que define nuestras percepciones de pertenencia, conexión e intercambio (y, sobre todo, el papel y el significado del lenguaje). En esta charla, María Stepánova reflexiona sobre el desplazamiento como una condición geográfica y política, pero también lingüística e imaginativa. ¿Cómo da forma a nuestras expectativas sobre la literatura? ¿Es posible trascender las fronteras lingüísticas? ¿Cómo sobrevive la poesía entre lenguas, y qué tipo de promesa encuentra en el espacio que las separa? Modera: Marta Marín-Dòmine.
● Seminario con escritores, artistas y periodistas: "Alimentar a la bestia" (10 de marzo, a las 10 h)
Las obras de María Stepánova se centran en las múltiples capas de la memoria. Su literatura se despliega allí donde pasado y presente se encuentran, e indaga en la distancia entre los relatos históricos oficiales, que imponen uniformidad, y la memoria íntima y familiar, que a menudo escapa de la coherencia. Como periodista, fundó Colta.ru, la primera revista rusa financiada con micromecenazgo, que nacía con la vocación de comprender el espíritu del país y su gente desde las artes. En 2022, tras la invasión a gran escala de Ucrania, el gobierno ruso clausuró la revista y Stepánova tuvo que exiliarse.
Desde entonces, no ha dejado de plantearse las mismas preguntas: ¿qué falló para que se llegara a este extremo? ¿Hasta qué punto quedan ahora comprometidas la cultura y la sociedad rusa en su conjunto? En este seminario, convocamos a voces del mundo del periodismo, la literatura, la traducción y las ciencias políticas para adentrarnos en la dimensión cultural de los imaginarios políticos que dominan la Rusia actual, marcados por la guerra, el imperialismo y el autoritarismo. Moderan: Miquel Cabal y Jorge Ferrer.
● Ciclo de conversaciones: "Sin palabras" (8 y 16 de abril)
Las experiencias diaspóricas de escritoras y escritores de distintas generaciones, que escriben en idiomas diferentes o que cargan con memorias y herencias distintas, no caben en una sola categoría. Sin embargo, están unidas por algunos hilos: la extrañeza de vivir en una nueva lengua, la investigación constante de una voz propia en medio del desarraigo o el esfuerzo para definirse más allá de la experiencia migratoria. ¿Hasta qué punto la lengua y el pensamiento están modelados por la pérdida de un país, de un idioma o de un sentimiento de pertenencia? ¿En qué puede transformarse esta pérdida? ¿Puede abrir la puerta a nuevos lenguajes y formas de imaginación? En conversación con Sasha Marianna Salzmann y Eugene Ostashevsky, que exploran la migración y el desarraigo en su obra, María Stepánova nos invita a explorar el desplazamiento como una experiencia clave de nuestro tiempo.
Programa de residencias internacionales
El programa de residencias internacionales del CCCB, en el que se enmarca la estancia de Stepánova en la ciudad, acoge entre 2024 y 2027 a nueve figuras de los ámbitos del pensamiento, el periodismo y la creación de todo el mundo con el objetivo de generar proyectos conjuntos y de posibilitar los vínculos con pensadores e instituciones locales.
El primer residente CCCB (junio-julio de 2024) fue Patrick Radden Keefe, periodista de investigación de los Estados Unidos y uno de los referentes de la no ficción literaria. Lo siguieron la también periodista y escritora Eliane Brum, reconocida activista por el clima de Brasil (septiembre-diciembre de 2024); la escritora y cineasta Tsitsi Dangarembga, una de las grandes intelectuales africanas contemporáneas (enero-abril de 2025); la periodista, investigadora y documentalista filipina Patricia Evangelista, una de las periodistas de trauma más reconocidas internacionalmente (mayo-julio de 2025), y la escritora Yásnaya Elena A. Gil, considerada una de las voces de referencia del pensamiento indígena y la defensa de los derechos lingüísticos en América Latina (septiembre-diciembre de 2025).
Este proyecto es posible gracias al apoyo y la financiación de la Fundación Privada Mir-Puig y la colaboración de la UOC.