Las traducciones contribuyen a la creación de valor literario y capital simbólico, y son una herramienta excelente para la difusión y proyección de escritores nacionales en el mercado literario internacional. En este sentido, el proyecto parte de la hipótesis de que las políticas de traducción de los institutos nacionales de cultura tienen un doble propósito. Por un lado, son una herramienta para crear la marca de un país y ejercer soft power (poder blando), ya que ayudan a exportar textos literarios relacionados con una lengua y una literatura. Por otro lado, las políticas de traducción suelen estar alineadas con las tendencias del mercado editorial, reforzando un canon determinado. En esta línea, el proyecto examinará si las instituciones públicas favorecen un canon alternativo a las tendencias del mercado editorial o si, por el contrario, se alinean con las autoras y autores más consagrados por la industria editorial. Asimismo, el proyecto examinará hasta qué punto los cambios gubernamentales impactan en la industria editorial latinoamericana, que tiende a ser considerada como económicamente vulnerable y necesita de mayor ayuda y protección.

Roig-Sanz y Fólica trabajan conjuntamente con Lucía Campanella, investigadora Marie Curie en la UOC, así como con Elizabete Manterola, de la Universidad del País Vasco. Más adelante, se añadirá al equipo Ventsislav Ikoff, especialista en minería de datos y humanidades digitales.

Traduciendo la diversidad (Trad-Divers), con especial foco en las mujeres

El proyecto de investigación, cuyo acrónimo es Trad-Drivers, pone el foco en la diversidad de las publicaciones que se traducen en relación con el género, la lengua o lo que se conoce como bibliodiversidad, y dedica una atención especial al estudio de las mujeres traducidas —escritoras, pero también traductoras o directoras de los institutos nacionales de cultura o de los programas de traducción—. "Hemos estado trabajando mucho con la noción de diversidad cultural, en un sentido amplio —diversidad lingüística, bibliodiversidad, en materia de género, etc.—, y este interés para promover un conocimiento que sea más plural, democrático e inclusivo nos hizo ver que era necesario examinar, de forma empírica y sistemática, cuál era el grado de diversidad real que los distintos actores implicados en la circulación de la literatura están promoviendo", indica Roig Sanz.

Para llevar a cabo el estudio, que está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, las investigadoras están analizando en qué medida se fomenta la diversidad literaria y cultural a través de una muestra representativa de los programas de traducción de los institutos nacionales de cultura de Iberoamérica —en España y en América Latina— en las dos primeras décadas del siglo xxi. Se toma el 2001 por ser el año de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, mientras que el 2022 es el año en el que España fue invitada como país de honor a la Feria del Libro de Fráncfort.

La metodología escogida para el proyecto combina enfoques cuantitativos —mediante humanidades digitales y minería de datos— y cualitativos —entrevistas y análisis textual—. Se examinará comparativamente, y por primera vez, la publicación de la extraducción, es decir, lo que se traduce a otras lenguas que no son el español o el portugués en Iberoamérica, a través de programas con financiación pública. En el análisis, el proyecto se desarrolla en cinco etapas, y explora los flujos de traducción y las autoras y autores traducidos, así como los géneros, a partir de amplios conjuntos de datos que se cruzarán y compararán. Trad-Divers aúna recursos para identificar prácticas culturales sostenibles y no sostenibles, y proponer políticas de traducción que puedan ser más diversas e inclusivas, a fin de mejorar los modelos culturales dominantes.

Comparar las políticas de traducción iberoamericanas

El proyecto discurre con tres objetivos. En primer lugar, establecer un marco teórico que aplique la noción de soft power (poder blando) a los estudios de traducción y a la historia y las políticas de traducción. "Esto implica poner en relación perspectivas críticas del ámbito de las relaciones internacionales y las ciencias políticas con los estudios de traducción y los estudios literarios globales", señalan las investigadoras principales.

El segundo propósito consiste en proponer un análisis comparativo transregional de las políticas de traducción en Iberoamérica, proporcionando evidencia empírica con datos nuevos y confiables. Este análisis permitirá recopilar los diferentes programas de traducción que se han puesto en marcha, desde la perspectiva de su fundación, evolución y tipología. Además, se generarán nuevos datos para analizar cuál es el canon institucional que se está favoreciendo en las traducciones y si este está alineado con el tipo de literatura que promueve el mercado editorial. En esta misma línea, se examinará cómo las políticas de traducción están contribuyendo a lo que se conoce como nation-branding.

Finalmente, el tercer propósito es ofrecer una investigación innovadora y sólida que pueda ayudar a mejorar las políticas de traducción y las políticas culturales en general.

Proyecto PID2023-147380NB-I00 financiado per MCIU/ AEI / 10.13039/501100011033 / FEDER, UE.

Esta investigación favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 5 y 10 de la ONU, correspondientes a igualdad de género y reducción de las desigualdades, respectivamente.