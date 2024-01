En la novela Beirut, I love you, Zena el Khalil representa la violencia de la guerra y su efecto exterminador en los pueblos y los territorios libaneses. En Crematorio y En la orilla, Rafael Chirbes muestra las dos caras del urbanismo depredador y del turismo masivo en el litoral mediterráneo valenciano: la del skyline esplendoroso de la costa y la de su patio trasero, un humedal al que han ido a parar tanto los escombros de las urbanizaciones costeras como los cuerpos expulsados de la historia.

El Mediterráneo es una región que acumula muchos problemas medioambientales. La explotación de los recursos costeros, la contaminación de los acuíferos, el deterioro de los ecosistemas o el vertido de basuras son algunos de ellos. También es una región muy vulnerable a las consecuencias del cambio climático, como confirman informes internacionales como los del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Esta región del hemisferio norte sufre especialmente el aumento de las olas de calor y las sequías, y sus aguas se calientan un 20 % más rápido que la media mundial, tal como recoge un informe de la organización ecologista WWF.

La crisis medioambiental es un fenómeno complejo, como también lo son los medios para transmitir su importancia y su alcance. Esta es una de las premisas de las que parte Aina Vidal Pérez, investigadora del grupo Global Literary Studies (GlobaLS) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en su tesis Mediterráneo global. Poéticas medioambientales del litoral en la novela actual.

A través del análisis de varios títulos actuales, entre los que figuran obras de Zena el Khalil y Rafael Chirbes, Vidal analiza qué poéticas estimula la destrucción medioambiental del Mediterráneo en la novela actual y hasta qué punto esta temática gana valor en el mercado literario internacional.

El Mediterráneo, eje central de las novelas

Para desarrollar su tesis, Vidal analizó cuatro novelas principales: Crematorio y En la orilla, de Rafael Chirbes; Beirut, I love you, de Zena el Khalil, y Earthly Remains, de Donna Leon, a las que sumó tres novelas secundarias: L'enfant qui mesurait le monde, de Metin Arditi; Il vento porta farfalle o neve, de Francesco Aloe, y The Island of Missing Trees, de Elif Shafak.

"Estas novelas imaginan las prácticas relacionadas con el movimiento de flujos de capital y de cuerpos, de neocolonialismo extractivista y genocida, de tráfico de residuos y mercancías y de connivencias entre estructuras gubernamentales, corporativas y mafiosas", señala la investigadora de GlobaLS, grupo adscrito al Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y a los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC.

En lo que respecta a la estética y la ideología, optan por soluciones narrativas diversas y sostienen diferentes críticas. Lo que tienen en común, concluye Vidal, es que en todas ellas "el Mediterráneo trasciende su mera condición de espacio en el que se desarrolla la acción y se establece como un estímulo fundamental en la construcción de la forma narrativa".

Además, estas novelas apelan a un imaginario mediterráneo con formas paisajísticas, socioculturales e históricas que son conocidas globalmente. Cuando esta mediterraneidad se combina con el pensamiento verde más convencional, se genera un producto que gana valor en el mercado literario internacional.

En ocasiones, lo convencional no tiene por qué estar en las novelas, sino en la manera de promocionarlas. "La combinación de esta mediterraneidad con el discurso verde constituye un valor para el mercado literario internacional, que puede acabar haciendo convencionales hasta las propuestas narrativas más críticas", explica Vidal.