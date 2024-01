Les tècniques que ofereix la novel·la

Durant l'elaboració de la seva tesi, Vidal va recórrer a les novel·les esmentades per detectar i analitzar els fenòmens més recurrents a l'hora de representar l'explotació del litoral mediterrani. "Accidents i atacs a infraestructures industrials; trànsit i abocament de residus tòxics; pluges desastroses, inundacions i augment del nivell de les aigües; gentrificació i turistificació; urbanització massiva, especulació immobiliària i acolliment de macroprojectes d'integració global", enumera la investigadora.

Totes aquestes problemàtiques li van fer preguntar-se per la forma en la qual es narren uns fenòmens molt complexos que tenen, al seu torn, nombroses conseqüències tant socials com mediambientals. Vidal va analitzar amb quines estratègies i mecanismes narratius específics reacciona la novel·la davant d'aquests fenòmens, com condiciona l'entorn mediterrani les formes estètiques de les narracions o com es pot plasmar el vincle entre una manifestació local de la crisi ecològica i les seves implicacions globals, per exemple.

La clau rau en totes les possibilitats que presenta la novel·la. "La novel·la és un gènere mal·leable, proteic, capaç d'aglutinar recursos de tots els gèneres. No és una forma tancada i establerta, sinó que exigeix ser reinventada en cada moment", explica Vidal, que va elaborar la seva tesi en el marc del programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació de la UOC.

"En un intent per dotar de significat el món, la novel·la desplega imaginativament els problemes que intenta resoldre. En aquest sentit, ofereix l'oportunitat de tractar l'emergència ecològica a través d'un argument estructurat i fa imaginable un fenomen poc concret i de gran abast", afegeix.

D'aquesta manera, el desenvolupament i l'organització de la trama, la construcció dels personatges, la veu narrativa, l'experiència subjectiva, el moviment o la recreació d'entorns i atmosferes contribueixen a imaginar i reimaginar les transformacions mediambientals i els seus desafiaments.

"En aquest treball, per exemple, analitzo The Island of Missing Trees, d'Elif Shafak, en la qual una de les veus narratives és un ficus carica, una figuera que explica la història recent de Xipre en paral·lel als impactes de la crisi climàtica", exemplifica Vidal. Earthly Remains, de Donna Leon, és una noir en la qual "el primer cadàver que es troba no és humà, sinó que són les restes de les abelles que moren en massa per l'alt índex de contaminació de la llacuna veneciana".

Un altre dels exemples és En la orilla, de Rafael Chirbes, una novel·la en la qual el pantà d'Olba (una població fictícia) es presenta com un lloc contaminat on s'ha llançat la runa de la urbanització de la costa, però també els cossos de l'exèrcit republicà i dels suïcides de la crisi financera. I la llista d'exemples en forma de novel·les continua.

Entendre un Mediterrani vulnerable

Amb aquesta recerca, Vidal busca contribuir de manera teòrica, metodològica i crítica a fer més complexes les percepcions tant del Mediterrani actual com de les narratives que representen el risc ecològic a la regió. "Per a això, emfatitzo el rol central del sistema capitalista com a projecte d'apropiació de terres i explotació del medi ambient", explica.

"Proposo conèixer quines versions de la crisi ecològica al Mediterrani s'estan narrant: contemplen la precarietat, els desplaçaments forçats, el treball migrant, les tecnologies de consum, les guerres (neo)colonials o les seves infraestructures com a factors que intervenen en la producció i la concepció de l'espai?", qüestiona. "La connexió entre novel·la, ecologia i mercat no es pot fer aproblemàticament".

En un context en el qual l'emergència ambiental no fa sinó agreujar-se, Vidal exposa la necessitat de fer una anàlisi crítica de les ideologies, les presumpcions i els biaixos que aquestes ficcions puguin desplegar respecte de com s'usa, es produeix i es construeix el medi ambient en l'era globalitzada.