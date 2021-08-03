Derecho y Ciencia Política
Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de las titulaciones oficiales de los Estudios de Derecho y Ciencia Política:
Informes de los estudios
- Informes de seguimiento de centro
- Informes de las titulaciones
|Informe de evaluación interna*
|Informe de evaluación externa
|Convocatoria
|27/04/2020 [pdf]
|12/04/2021 [pdf]
|Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y Globalización
Máster Universitario en Abogacía
|08/01/2019 [pdf]
|02/12/2019 [pdf]
|Máster Universitario en Análisis Político
Máster Universitario en Fiscalidad
|30/06/2016 [pdf]
|09/06/2017 [pdf]
|Máster Universitario en Administración y Gobierno Electrónico
|25/06/2015 [pdf]
|12/05/2016 [pdf]
|Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y Globalización
Máster Universitario en Abogacía
|02/07/2014 [pdf]
|13/03/2015 [pdf]
|Grado en Derecho
Grado en Criminología
Máster Universitario en Análisis Político
Máster Universitario en Fiscalidad
|*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.
Informes para la acreditación
- Grados
- Másters universitarios
- Titulaciones en extinción
Evaluación
Evaluación
Acreditación
Fecha de la próxima acreditación: 03/08/2021