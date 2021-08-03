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Derecho y Ciencia Política

Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de las titulaciones oficiales de los Estudios de Derecho y Ciencia Política:

Informes de los estudios

Informe de evaluación interna*Informe de evaluación externaConvocatoria
27/04/2020 [pdf]12/04/2021 [pdf]Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y Globalización
Máster Universitario en Abogacía
08/01/2019 [pdf]02/12/2019 [pdf]Máster Universitario en Análisis Político
Máster Universitario en Fiscalidad
30/06/2016 [pdf]09/06/2017 [pdf]Máster Universitario en Administración y Gobierno Electrónico
25/06/2015 [pdf]12/05/2016 [pdf]Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y Globalización
Máster Universitario en Abogacía
02/07/2014 [pdf]13/03/2015 [pdf]Grado en Derecho
Grado en Criminología
Máster Universitario en Análisis Político
Máster Universitario en Fiscalidad
*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.

Informes para la acreditación

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Seguimiento del curso

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Acreditación

Fecha de la próxima acreditación: 03/08/2021

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