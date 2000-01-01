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Estudios de Derecho y Ciencia Política

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Rigor jurídico, visión crítica y compromiso social

"En los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC preparamos a profesionales en derecho, ciencia política, relaciones internacionales y criminología con una visión crítica e interdisciplinaria."

Ignasi Beltran de Heredia Ruiz. Director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política

Rigor jurídico, visión crítica y compromiso social

En los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC preparamos a profesionales en derecho, ciencia política, relaciones internacionales y criminología con una visión crítica e interdisciplinaria, orientada a dar respuesta a los retos de la sociedad actual.

A través de una oferta formativa completa, que combina rigor académico y aplicación práctica, ofrecemos un entorno de aprendizaje flexible y conectado con la realidad social y profesional. Nuestros programas se encuentran entre los mejor posicionados en los rankings universitarios españoles, un reconocimiento que refleja el compromiso con la calidad de nuestra formación y con la excelencia académica.

Nuestra propuesta formativa se refuerza con una amplia red de profesorado colaborador que aporta experiencia profesional y acompaña al estudiantado a lo largo de su proceso de aprendizaje. Además, nuestra política de alianzas con organizaciones públicas y privadas nos permite mantener un contacto directo con los diferentes ámbitos profesionales y ofrecer programas desarrollados con la colaboración de estas instituciones.

También llevamos a cabo una intensa actividad investigadora, articulada a través de cinco grupos de investigación consolidados y reconocidos, con el objetivo de reafirmarnos como referentes internacionales en el análisis del impacto digital y de internet en el derecho, la política y la criminología. Generamos y transferimos conocimiento a través de la Revista de Internet, Derecho y Política (IDP), así como de congresos, seminarios (presenciales y web) y jornadas.

Con nuestro sitio web y nuestro blog, también acercamos esta actividad a la sociedad y compartimos las principales novedades, tendencias y aportaciones de nuestros ámbitos de conocimiento.

Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
Director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política

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Centrada en la divulgación de investigaciones sobre los retos del entorno digital en ámbitos como el derecho, la ciencia política, la criminología y las relaciones internacionales.

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