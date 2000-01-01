Estudios de Derecho y Ciencia Política
Rigor jurídico, visión crítica y compromiso social
"En los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC preparamos a profesionales en derecho, ciencia política, relaciones internacionales y criminología con una visión crítica e interdisciplinaria."
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz. Director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política
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Una mirada crítica a las relaciones laborales
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