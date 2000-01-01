Estudis de Dret i Ciència Política
Rigor jurídic, visió crítica i compromís social
"En els Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC preparem professionals en dret, ciència política, relacions internacionals i criminologia amb una visió crítica i interdisciplinària."
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz. Director dels Estudis de Dret i Ciència Política
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Una mirada crítica a les relacions laborals
Blog d'Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, professor dels Estudis.
IDP
Revista d'Internet, Dret i Política
Centrada en la divulgació de recerques sobre els reptes de l'entorn digital en àmbits com el dret, la ciència política, la criminologia i les relacions internacionals.
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