Campus

Estudis de Dret i Ciència Política

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Rigor jurídic, visió crítica i compromís social

"En els Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC preparem professionals en dret, ciència política, relacions internacionals i criminologia amb una visió crítica i interdisciplinària."

Ignasi Beltran de Heredia Ruiz. Director dels Estudis de Dret i Ciència Política

Rigor jurídic, visió crítica i compromís social

En els Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC preparem professionals en dret, ciència política, relacions internacionals i criminologia amb una visió crítica i interdisciplinària, orientada a donar resposta als reptes de la societat actual.

A través d'una oferta formativa completa, que combina rigor acadèmic i aplicació pràctica, oferim un entorn d'aprenentatge flexible i connectat amb la realitat social i professional. Els nostres programes es troben entre els més ben posicionats en els rànquings universitaris espanyols, un reconeixement que reflecteix el compromís amb la qualitat de la nostra formació i amb l'excel·lència acadèmica.

La nostra proposta formativa es reforça amb una àmplia xarxa de professorat col·laborador que aporta experiència professional i acompanya l'estudiantat al llarg del seu procés d'aprenentatge. A més, la nostra política d'aliances amb organitzacions públiques i privades ens permet mantenir un contacte directe amb els diferents àmbits professionals i oferir programes desenvolupats amb la col·laboració d'aquestes institucions.

També portem a terme una intensa activitat investigadora, articulada a través de cinc grups de recerca consolidats i reconeguts, amb l'objectiu de refermar-nos com a referents internacionals en l'anàlisi de l'impacte digital i d'internet en el dret, la política i la criminologia. Generem i transferim coneixement a través de la Revista d'Internet, Dret i Política (IDP), així com de congressos, seminaris (presencials i web) i jornades.

Amb el nostre lloc web i el nostre blog, també acostem aquesta activitat a la societat i compartim les principals novetats, tendències i aportacions dels nostres àmbits de coneixement.

Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
Director dels Estudis de Dret i Ciència Política

Equip

PROFESSORAT

Personal docent investigador dels Estudis

Consulta el directori
PERSONAL DE GESTIÓ

Ana Gallego Barrones
Administradora d’Estudis
agallegoba@uoc.edu

Divulgació dels estudis

Una mirada crítica a les relacions laborals

Blog d'Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, professor dels Estudis.

ICTlogy

Blog d'Ismael Peña-López, professor dels Estudis.

UOC Ciudades

Blog del Màster oficial de Ciutat i Urbanisme.

Responsabilitat a Internet

Blog de Miquel Peguera, professor dels Estudis.

IurisCrimPol

Blog dels Estudis de Dret i Ciència Política.

IDP

Revista d'Internet, Dret i Política

Centrada en la divulgació de recerques sobre els reptes de l'entorn digital en àmbits com el dret, la ciència política, la criminologia i les relacions internacionals.

Actualitat

Vídeos

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Agenda

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