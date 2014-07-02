Dret i Ciència Política
Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis de Dret i Ciència Política:
Informes dels estudis
- Informes de seguiment de centre
- Informes de les titulacions
|Informe d'avaluació intern*
|Informe d'avaluació extern
|Convocatòria
|27/04/2020 [pdf]
|12/04/2021 [pdf]
|Màster Universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització
Màster Universitari d'Advocacia
|08/01/2019 [pdf]
|02/12/2019 [pdf]
|Màster Universitari d'Anàlisi Política
Màster Universitari de Fiscalitat
|30/06/2016 [pdf]
|09/06/2017 [pdf]
|Màster Universitari d'Administració i Govern Electrònic
|25/06/2015 [pdf]
|12/05/2016 [pdf]
|Màster Universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització
Màster Universitari d'Advocacia
|02/07/2014 [pdf]
|13/03/2015 [pdf]
|Grau de Dret
Grau de Criminologia
Màster Universitari d'Anàlisi Política
Màster Universitari de Fiscalitat
|*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.
Informes per a l'acreditació
- Graus
- Màsters universitaris
- Titulacions en extinció