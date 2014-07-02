Campus

Dret i Ciència Política

Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis de Dret i Ciència Política:

Informes dels estudis

Informe d'avaluació intern*Informe d'avaluació externConvocatòria
27/04/2020 [pdf]12/04/2021 [pdf]Màster Universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització
Màster Universitari d'Advocacia
08/01/2019 [pdf]02/12/2019 [pdf]Màster Universitari d'Anàlisi Política
Màster Universitari de Fiscalitat
30/06/2016 [pdf]09/06/2017 [pdf]Màster Universitari d'Administració i Govern Electrònic
25/06/2015 [pdf]12/05/2016 [pdf]Màster Universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització
Màster Universitari d'Advocacia
02/07/2014 [pdf]13/03/2015 [pdf]Grau de Dret
Grau de Criminologia
Màster Universitari d'Anàlisi Política
Màster Universitari de Fiscalitat
*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.

Informes per a l'acreditació

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació,Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes