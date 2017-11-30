Economía y Empresa
Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de las titulaciones oficiales de los Estudios de Economía y Empresa:
Informes de los estudios
- Informes de seguimiento de centro
- Informes para la acreditación
|Informe de evaluación interna*
|Informe de evaluación externa
|Convocatoria
|24/07/2023 [pdf]
|16/02/2024 [pdf]
|Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA)
Centro adscrito EADA
|25/02/2021 [pdf]
|22/11/2021 [pdf]
|Grado en Economía
Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Máster Universitario de Marketing Digital
|23/10/2018 [pdf]
|29/04/2019 [pdf]
|Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
Máster Universitario en Turismo Sostenible y TIC
|30/11/2017 [pdf]
|12/09/2018 [pdf]
|Máster Universitario en Responsabilidad Social Corporativa
|20/07/2016 [pdf]
|07/03/2017 [pdf]
|Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Marketing e Investigación de Mercados
Grado en Turismo
Grado en Relaciones Laborales y Ocupación
Máster Universitario en Dirección de las Organizaciones en la Economía del Conocimiento
Máster Universitario en Análisis del Entorno Económico
|*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.
Informes de las titulaciones
- Grados
- Másters universitarios
- Titulaciones en extinción
Evaluación
Evaluación
Registro de Universidades, Centros y Títulos
Pendiente de publicación