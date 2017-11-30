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Economía y Empresa

Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de las titulaciones oficiales de los Estudios de Economía y Empresa:

Informes de los estudios

Informe de evaluación interna*Informe de evaluación externaConvocatoria
24/07/2023 [pdf]16/02/2024 [pdf]Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA)
Centro adscrito EADA
25/02/2021 [pdf]22/11/2021 [pdf]Grado en Economía
Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Máster Universitario de Marketing Digital
23/10/2018 [pdf]29/04/2019 [pdf]Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
Máster Universitario en Turismo Sostenible y TIC
30/11/2017 [pdf]12/09/2018 [pdf]Máster Universitario en Responsabilidad Social Corporativa
20/07/2016 [pdf]07/03/2017 [pdf]Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Marketing e Investigación de Mercados
Grado en Turismo
Grado en Relaciones Laborales y Ocupación
Máster Universitario en Dirección de las Organizaciones en la Economía del Conocimiento
Máster Universitario en Análisis del Entorno Económico
*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.

Informes de las titulaciones

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Seguimiento del curso

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Modificación (si procede)

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2019-2020

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