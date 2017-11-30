Economia i Empresa
Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis d'Economia i Empresa:
Informes dels estudis
- Informes de seguiment de centre
- Informes per a l'acreditació
|Informe d'avaluació interna*
|Informe d'avaluació externa
|Convocatòria
|24/07/2023 [pdf]
|16/02/2024 [pdf]
|Màster Universitari en Direcció Executiva d'Empreses (MBA) - Centre adscrit EADA
|25/02/2021 [pdf]
|22/11/2021 [pdf]
|Grau d'Economia
Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans
Màster Universitari en Màrqueting Digital
|23/10/2018 [pdf]
|29/04/2019 [pdf]
|Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals
Màster Universitari en Turisme Sostenible i TIC
|30/11/2017 [pdf]
|12/09/2018 [pdf]
|Màster Universitari en Responsabilitat Social Corporativa
|20/07/2016 [pdf]
|07/03/2017 [pdf]
|Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats
Grau en Turisme
Grau en Relacions Laborals i Ocupació
Màster Universitari en Direcció de les Organitzacions en l'Economia del Coneixement
Màster Universitari en Anàlisi de l'Entorn Econòmic
|*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.
Informes de les titulacions
- Graus
- Màsters universitaris
- Titulacions en extinció
Avalució
Avalució
Avaluació
Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols
Pendent de publicació