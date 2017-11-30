Campus

Economia i Empresa

Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis d'Economia i Empresa:

Informes dels estudis

Informe d'avaluació interna*Informe d'avaluació externaConvocatòria
24/07/2023 [pdf]16/02/2024 [pdf]Màster Universitari en Direcció Executiva d'Empreses (MBA) - Centre adscrit EADA
25/02/2021 [pdf]22/11/2021 [pdf]Grau d'Economia
Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans
Màster Universitari en Màrqueting Digital
23/10/2018 [pdf]29/04/2019 [pdf]Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals
Màster Universitari en Turisme Sostenible i TIC
30/11/2017 [pdf]12/09/2018 [pdf]Màster Universitari en Responsabilitat Social Corporativa
20/07/2016 [pdf]07/03/2017 [pdf]Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats
Grau en Turisme
Grau en Relacions Laborals i Ocupació
Màster Universitari en Direcció de les Organitzacions en l'Economia del Coneixement
Màster Universitari en Anàlisi de l'Entorn Econòmic
*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.

Informes de les titulacions

Avalució

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Avalució

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

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Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

Pendent de publicació

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Seguiment del curs

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Modificació (si s'escau)

Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Seguiment del curs

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Modificació (si s'escau)

Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes