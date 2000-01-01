Campus

Economics and Busines

  • Business Administration and Management
  • Economics
  • Marketing and Market Research
  • Labour Relations and Employment
  • Tourism
  • Economic Analysis
  • Financial Management
  • Business Management
  • Executive MBA
  • Logistics Management
  • Human Resources Management
  • Strategic Management of Information and Knowledge in Organizations
  • Digital Innovation and Transformation
  • Digital Marketing
  • Occupational Health and Safety
  • Corporate Social Responsibility
  • Sustainable Tourism and ICTs