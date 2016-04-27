Ciencias de la Información y de la Comunicación
Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de las titulaciones oficiales de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación:
Informes de los estudios
- Informes de seguimiento de centro
- Informes para la acreditación
|Informe de avaluación interna*
|Informe de avaluación externa
|Convocatoria
|26/02/2021 [pdf]
|07/6/2021 [pdf]
|Máster Universitario en Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas
Máster Universitario en Social Media: Gestión y Estrategia
|27/04/2016 [pdf]
|16/12/2016 [pdf]
|Grado en Comunicación
Grado en Información y Documentación
Máster Universitario en Gestión Estratégica de la Información y el Conocimiento en las Organizaciones
|29/11/2019 [pdf]
|20/10/2020 [pdf]
|Máster Universitario en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos
|*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.
Informes de las titulaciones
- Grados
- Másters universitarios
- Titulaciones en extinción