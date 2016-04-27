Campus

Ciencias de la Información y de la Comunicación

Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de las titulaciones oficiales de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación:

Informes de los estudios

Informe de avaluación interna*Informe de avaluación externaConvocatoria
26/02/2021 [pdf]07/6/2021 [pdf]Máster Universitario en Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas
Máster Universitario en Social Media: Gestión y Estrategia
27/04/2016 [pdf]16/12/2016 [pdf]Grado en Comunicación
Grado en Información y Documentación
Máster Universitario en Gestión Estratégica de la Información y el Conocimiento en las Organizaciones
29/11/2019 [pdf]20/10/2020 [pdf]Máster Universitario en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos
*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.

Informes de las titulaciones

Evaluación

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Evaluación

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Registro de Universidades, Centros y Títulos

RUCT

Informes Marco de Verificación, Seguimiento y Acreditación AQU

EUC Informes

Evaluación

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Registro de Universidades, Centros y Títulos

RUCT

Informes Marco de Verificación, Seguimiento y Acreditación AQU

EUC Informes

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Informes Marco de Verificación, Seguimiento y Acreditación AQU

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Seguimiento del curso

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Modificación (si procede)