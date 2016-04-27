Ciències de la Informació i de la Comunicació
Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació:
Informes dels estudis
- Informes de seguiment de centre
- Informes de les titulacions
|Informe d'avaluació intern*
|Informe d'avaluació extern
|Convocatòria
|26/02/2021 [pdf]
|07/6/2021 [pdf]
|Màster Universitari en Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives
Màster Universitari en Social Media: Gestió i Estratègia
|27/04/2016 [pdf]
|16/12/2016 [pdf]
|Grau en Comunicació
Grau en Informació i Documentació
Màster Universitari en Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions
|29/11/2019 [pdf]
|20/10/2020 [pdf]
|Màster Universitari en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments
|*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.
Informes de les titulacions
- Graus
- Màsters universitaris
- Titulacions en extinció