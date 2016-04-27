Campus

Ciències de la Informació i de la Comunicació

Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació:

Informes dels estudis

Informe d'avaluació intern*Informe d'avaluació externConvocatòria
26/02/2021 [pdf]07/6/2021 [pdf]Màster Universitari en Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives
Màster Universitari en Social Media: Gestió i Estratègia
27/04/2016 [pdf]16/12/2016 [pdf]Grau en Comunicació
Grau en Informació i Documentació
Màster Universitari en Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions
29/11/2019 [pdf]20/10/2020 [pdf]Màster Universitari en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments
*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.

Informes de les titulacions

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Titulacions

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUIC Informes

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Titulacions

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUIC Informes

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Titulacions

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Titulacions

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUIC Informes

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Titulacions

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUIC Informes

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Titulacions

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUIC Informes

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Titulacions

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUIC Informes

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Seguiment del curs

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Modificació (si s'escau)