El pasado 21 de abril, Salt acogió un encuentro UOC Nexus Salud dedicado, en esta ocasión, a reflexionar sobre el papel de la actividad física en la promoción de un estilo de vida saludable.

La jornada reunió a personas e iniciativas comprometidas con la salud y el bienestar con el objetivo de generar espacios de conexión, intercambio y aprendizaje en torno a los hábitos de vida activos. El encuentro también sirvió para poner en valor proyectos del territorio y de la comunidad universitaria que contribuyen a construir entornos más saludables, inclusivos y dinámicos.

El programa se estructuró en diferentes espacios prácticos y participativos. En una primera sesión, las personas asistentes participaron en un taller de autoanálisis orientado a reflexionar sobre su propio nivel de actividad física, identificar las barreras que dificultan la incorporación del movimiento en el día a día y explorar estrategias para fomentar hábitos más activos y saludables.

La jornada continuó con un espacio de micrófono abierto en el que se presentaron experiencias e iniciativas vinculadas a diferentes dimensiones de la actividad física y el deporte.

Entre las intervenciones destacadas, se presentó la marcha nórdica como una práctica accesible y beneficiosa para la salud. También se compartieron experiencias que muestran el deporte como una herramienta terapéutica y de integración social para personas con discapacidades físicas y psíquicas.

Además, se dio voz a iniciativas que utilizan la actividad física como apoyo para niños y niñas que viven en contextos de conflicto bélico, así como a la labor educativa de la Cátedra de Movimientos y Lenguajes de la Universidad de Girona en el ámbito escolar.

Finalmente, una alumni de la UOC vinculada al mundo de la interpretación compartió la importancia de la preparación física y emocional en el ejercicio profesional de las artes escénicas.

El encuentro UOC Nexus Salud consolida así un espacio de participación y reflexión compartida en torno a la salud integral y el bienestar dentro de la comunidad universitaria y el territorio.