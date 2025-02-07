¿Qué son los Nodos?
Los nodos son espacios vivos de encuentro y colaboración de la comunidad UOC en todo el mundo. Liderados por alumnis y abiertos a estudiantes y docentes, son puntos de conexión donde nacen ideas con futuro, se comparten experiencias y se impulsan nuevas iniciativas, tanto presenciales como en línea.
A través de estos grupos, se fomenta la relación personal, el intercambio de conocimiento y el trabajo en red entre miembros de la comunidad Alumni, así como con empresas e instituciones del territorio. Un espacio para hacer crecer tu red de contactos, conectar con profesionales con intereses comunes y abrir nuevas oportunidades.
Tanto si quieres unirte a un grupo existente como si te animas a crear uno de nuevo, este es tu espacio. ¡La comunidad Alumni UOC crece contigo!
Nodos territoriales
Los nodos territoriales son espacios de encuentro de la comunidad UOC repartidos por todo el mundo. Nacen de las ganas de conectar con otros miembros que viven cerca, compartir experiencias y crear redes desde el territorio.
¡Estés donde estés, tienes un sitio!
Nodos temáticos
Los nodos temáticos son espacios de conexión entre personas que comparten un mismo interés, inquietud o pasión, más allá de lo que hayan estudiado o a qué se dediquen. Son el lugar para encontrar personas con quienes compartir ideas, impulsar proyectos y crecer.
¡Únete!