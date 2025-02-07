Los nodos son espacios vivos de encuentro y colaboración de la comunidad UOC en todo el mundo. Liderados por alumnis y abiertos a estudiantes y docentes, son puntos de conexión donde nacen ideas con futuro, se comparten experiencias y se impulsan nuevas iniciativas, tanto presenciales como en línea.

A través de estos grupos, se fomenta la relación personal, el intercambio de conocimiento y el trabajo en red entre miembros de la comunidad Alumni, así como con empresas e instituciones del territorio. Un espacio para hacer crecer tu red de contactos, conectar con profesionales con intereses comunes y abrir nuevas oportunidades.

Tanto si quieres unirte a un grupo existente como si te animas a crear uno de nuevo, este es tu espacio. ¡La comunidad Alumni UOC crece contigo!