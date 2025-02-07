Què són els Nodes ?
Els nodes són espais vius de trobada i col·laboració de la comunitat UOC arreu del món. Liderats per alumnis i oberts a tota la comunitat UOC són punts de connexió on neixen idees, es comparteixen experiències i s'impulsen noves iniciatives, tan presencials com en línia.
A través d'aquests grups, fomentem la relació personal, l'intercanvi de coneixement i el treball en xarxa entre membres de la comunitat Alumni, així com amb empreses i institucions del territori. Un espai per fer créixer la teva xarxa de contactes, connectar amb professionals amb interessos comuns i obrir noves oportunitats.
Tant si vols unir-te a un grup existent com si t'animes a crear-ne un de nou, aquest és el teu espai. La comunitat Alumni UOC creix amb tu!
Nodes territorials
Els nodes territorials són espais de trobada de la comunitat UOC repartits arreu del món. Neixen de les ganes de connectar amb altres membres que viuen a prop, compartir experiències i fer xarxa des del territori.
Siguis on siguis, hi tens un lloc!
Nodes temàtics
Els nodes temàtics són espais de connexió entre persones que comparteixen un mateix interès, inquietud o passió, més enllà del que hagin estudiat o a què es dediquin. Són el lloc per trobar persones amb qui compartir idees, impulsar projectes i créixer.
Uneix-t'hi!