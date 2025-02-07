Programa d'acompanyament Alumni: "Un cafè amb..."
Connectem graduats i graduades amb experiència professional amb altres graduats i graduades que busquen orientació en el seu desenvolupament laboral. A través d'aquest acompanyament, es comparteixen coneixements, experiències i consells pràctics per afrontar reptes en qualsevol moment de la trajectòria professional.
En què consisteix?
És una iniciativa impulsada des del programa Alumni, que ofereix suport i acompanyament a les persones graduades en els seus reptes professionals, tant en les fases inicials de la seva trajectòria com en qualsevol altre moment del seu recorregut.
Aquest projecte posa en contacte els alumnis que volen compartir la seva experiència i contribuir al desenvolupament de nous projectes amb altres graduats i graduades que volen rebre orientació pràctica i consells valuosos per afrontar els reptes professionals.
Mitjançant aquesta connexió entre graduats i graduades, s'impulsa una xarxa de suport, basada en la transferència de coneixement, l'experiència compartida i el vincle entre la comunitat Alumni.
Com són les trobades?
Aquest edició serà la prova pilot del programa. Les trobades es duen a terme en línia i es poden realitzar fins a dues sessions amb l'alumni sènior seleccionat. De manera excepcional, es pot sol·licitar una tercera trobada, sempre que l'alumni sènior ho accepti, en aquesta tercera trobada no es pot canviar d'alumni sènior.
Com a participant del programa, podràs consultar la llista d'alumnis sènior disponibles, triar la persona que s'adapti més bé a les teves necessitats i programar la trobada segons la seva disponibilitat.
Criteris de selecció
Persones que hagin finalitzat els estudis en un període màxim de dos anys.
Persones que formin part de la comunitat Alumni.
Persones que es trobin en un moment de transició professional: primeres experiències laborals, canvi de sector, redefinició d'objectius professionals.
Compromís d'assistència a les sessions previstes i disponibilitat horària en el període que dura el programa.
El sector o l'àmbit d'interès professional de la persona candidata haurà d'estar inclòs dins de l'oferta d'acompanyament del programa.
Es vetllarà per garantir una diversitat de perfils acadèmics i professionals.
En cas d'igualtat, es tindrà en compte l'ordre d'inscripció.