Es una iniciativa impulsada desde el programa Alumni, que ofrece apoyo y acompañamiento a las personas graduadas en sus retos profesionales, tanto en las fases iniciales de su trayectoria como en cualquier otro momento de su recorrido.

Este proyecto pone en contacto los alumnis que quieren compartir su experiencia y contribuir al desarrollo de nuevos proyectos con otros graduados y graduadas que quieren recibir orientación práctica y consejos valiosos para afrontar los retos profesionales.

Mediante esta conexión entre graduados y graduadas, se impulsa una red de apoyo, basada en la transferencia de conocimiento, la experiencia compartida y el vínculo entre la comunidad Alumni.