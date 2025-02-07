Programa de acompañamiento Alumni: "Un café con..."
Conectamos a graduados y graduadas con experiencia profesional con otros graduados y graduadas que buscan orientación en su desarrollo laboral. A través de este acompañamiento, se comparten conocimientos, experiencias y consejos prácticos para afrontar retos en cualquier momento de la trayectoria profesional.
¿En qué consiste?
Es una iniciativa impulsada desde el programa Alumni, que ofrece apoyo y acompañamiento a las personas graduadas en sus retos profesionales, tanto en las fases iniciales de su trayectoria como en cualquier otro momento de su recorrido.
Este proyecto pone en contacto los alumnis que quieren compartir su experiencia y contribuir al desarrollo de nuevos proyectos con otros graduados y graduadas que quieren recibir orientación práctica y consejos valiosos para afrontar los retos profesionales.
Mediante esta conexión entre graduados y graduadas, se impulsa una red de apoyo, basada en la transferencia de conocimiento, la experiencia compartida y el vínculo entre la comunidad Alumni.
Te puedes inscribir en el programa aquí.
Consulta las bases para conocer los criterios y condiciones de participación.
¿Cómo son los encuentros?
Esta edición será la prueba piloto del programa. Los encuentros se llevan a cabo en línea y se pueden realizar hasta dos sesiones con la persona alumni sénior seleccionada. De manera excepcional, se puede solicitar un tercer encuentro, siempre que la persona alumni sénior lo acepte, en este tercer encuentro no se puede cambiar de alumni sénior.
Como participante del programa, podrás consultar la lista de alumnis sénior disponibles, escoger la persona que mejor se adapte a tus necesidades y programar el encuentro según su disponibilidad.
Criterios de selección
Personas que hayan finalizado los estudios en un periodo máximo de dos años.
Personas que formen parte de la comunidad Alumni.
Personas que se encuentren en un momento de transición profesional: primeras experiencias laborales, cambio de sector, redefinición de objetivos profesionales.
Compromiso de asistencia a las sesiones previstas y disponibilidad horaria en el periodo que dura el programa.
El sector o el ámbito de interés profesional de la persona candidata tendrá que estar incluido dentro de la oferta de acompañamiento del programa.
Se velará para garantizar una diversidad de perfiles académicos y profesionales.
En caso de igualdad, se tendrá en cuenta el orden de inscripción.